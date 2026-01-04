Novi detalji horora: "Only Fans" influenserka bila vezana prije smrti

Na tijelu M. P. (28) koja je, kako se sumnja, preminula u toku intimnog odnosa usljed predoziranja drogom, pronađeni su podlivi na zglobovima, zbog čega se sumnja da je d‌jevojka prije smrti bila vezana.

M.P. (28) i M.M (30) tragično su izgubili život 1. januara, kada je, kako se sumnja, nesrećna d‌jevojka preminula usljed predoziranja, nakon čega je mladić počinio samoubistvo skokom sa prozora zgrade u Cvijićevoj ulici.

Prve komšije nisu ni znale da su njih dvoje u stanu, jer kako tvrde, bili su toliko tihi da su mislili da je stan, koji se godinama unazad izdavao, prazan.

Kako nezvanično saznaje Blic, ekipa Hitne pomoći koja je došla u stan na 9. spratu, zatekla je tijelo d‌jevojke na podu sobe. Nju je, kako saznajemo, prije njihovog dolaska više puta reanimirao M. M.

"Tijelo d‌jevojke bilo je na podu, bez od‌jeće u ležećem položaju na leđima. Nakon neuspjele reanimacije, ekipa Hitne pomoći je na licu mjesta uočila da na tijelu M. P. ima krvnih podliva. D‌jevojka je imala podlive na zglobovima ruku i nogu, pa se sumnja da je bila vezana", otkriva izvor.

Prema dosadašnjim informacijama, sumnja se da je d‌jevojka preminula u toku intimnog odnosa, zbog čega postoji pretpostavka da je ona bila vezana u toku odnosa, tvrdi sagovornik.

"Naložena je obdukcija njihovih tijela. Sada se čeka obdukcioni nalaz sa toksikološkim analizama", zaključio je sagovornik.

M.M. je nakon smrti d‌jevojke trčao nag po hodniku zgrade i molio komšije za pomoć.

Podsetimo, prema nezvaničnim saznanjima, preminula d‌jevojka bila je navodno zvezda Onli Fans-a, sajta za odrasle.

Droga, alkohol, razbacane stvari

Prema tvrdnjama sagovornika u stanu je bilo ilegalnih supstanci.

"Po podu su bile razbacane stvari, prazne flaše, čaše su bile svuda po stanu. Na stolu je stajala kesica sa bijelim prahom i vid‌jeli su se tragovi od konzumiranja narkotika, kasnije sam čuo da je to bio kokain. D‌jevojka je bila potpuno naga na krevetu kada je došla Hitna pomoć", otkriva izvor.

Hitna pomoć je po dolasku na licu mjesta pokušala da reanimira d‌jevojku, a onda su proglasili njenu smrt.

"Jedan momak iz Hitne pomoći je bio jako loše zbog cijelog događaja. Na njihove oči je mladić iskočio kroz prozor u d‌jeliću sekunde. Kada je on počinio samoubistvo, svo troje iz ekipe Hitne su munjevitom brzinom sletjeli niz stepenice i spustili se ispred zgrade gd‌je je njegovo tijelo ležalo na pločniku. Bilo je mnogo krvi, nije mu bilo spasa. Ležao je na stomaku, go. Nakon nekoliko trenutaka, zgrada je bila puna policije, došla su još jedna kola Hitne pomoći", ispričao je komšija.