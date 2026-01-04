Logo
Poznato stanje dječaka na kojeg je pala sajla tokom skijanja na Bjelašnici

04.01.2026

Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници
Foto: ocbjelasnica.com

D‌ječak koji je u subotu povrijeđen prilikom pada sajle na Bjelašnici, zadobio je teške tjelesne povrede.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopštilo je kako su oko 15.05 obaviješteni da je na lokalitetu Babin Dol na ski-stazi “BX lift” jedna osoba zadobila povrede.

D‌ječak, kojem se pomoć pokušala ukazati i na mjestu nesreće, prebačen je na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu te su mu konstatovane teške tjelesne povrede u pred‌jelu lijeve noge, piše Kliks.

Zbog toga je zadržan na daljem kliničkom liječenju.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da se na mjestu nesreće danas izvrši uviđaj, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka mašinske struke.

