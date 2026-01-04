Osiguranicima FZO Srpske dostupno 20 novih zdravstvenih usluga

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske, posebno onima sa malignim i autoimunim oboljenjima, od ove godine je dostupno više od 20 novih zdravstvenih usluga.

Iz FZO je saopšteno da su finansiranjem novih usluga akcenat stavili na dijagnostiku i rano otkrivanje mnogih oboljenja, te da će nove usluge doprinijeti boljem ishodu liječenja.

"Cjenovnikom FZO koji je počeo da se primjenjuje od 1. januara, finansira se 10 novih savremenih dijagnostičkih usluga iz patologije koje omogućavaju preciznije postavljanje dijagnoze i izbor efikasnije terapije u skladu sa kliničkim smjernicama", dodaje se u saopštenju.

Riječ je, kako se navodi, o uslugama koje su dostupne na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i obuhvataju savremene imunohistohemijske i molekularno-citogenetske metode.

Novim cjenovnikom uvedene su i značajne usluge iz oblasti interventne kardiologije i radiologije, kao što su TACE procedura i ugradnja ASD okludera, čime je pacijentima omogućeno liječenje u Srpskoj.

"Primjera radi, TACE /transarterijska hemoembolizacija/ je minimalno invazivna procedura koja omogućava ciljano liječenje tumora putem krvnih sudova, bez potrebe za klasičnom hirurškom intervencijom, čime se produžava životni vijek i znatno poboljšava kvalitet života pacijenata. Isto tako, ugradnja ASD okludera omogućava zatvaranje urođene srčane mane bez otvorene operacije, što znatno smanjuje rizik za pacijenta i skraćuje vrijeme oporavka", navode iz FZO.