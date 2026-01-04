U regiji Birač otežan saobraćaj na svim dionicama, posebno na prevojima

Svi magistralni i regionalni putevi u regiji Birač su prohodni, ali je zbog snijega koji i dalje pada otežan saobraćaj, posebno na prevojima Han Pogled, Crni vrh, kao i na putnim pravcima u Vlasenici, Šekovićima i Skelanima, saopšteno je iz preduzeća Zvornikputevi.

Visina snijega na prevojima Han Pogled i Crni vrh kod Zvornika je 10 centimetara, koliko je izmjereno i na području Vlasenice i prevoja Kaštelj kod Šekovića, dok je visina snijega u Skelanima na graničnom prelazu prema Srbiji oko osam centimetara.

U nižim predjelima u regiji Birač kolovozi su mokri zbog raskvašenog snijega kojeg na putu ima do tri centimetra.

Iz Zvornikputeva upozoravaju na moguće odrone, posebno u usjecima i zasjecima, kao i na smanjenu vidljivost na pojedinim lokacijama zbog gustine snijega koji pada.

Ekipe ovog preduzeća su na terenu, čiste i posipaju kolovoze, a vozače podsjećaju da na put ne kreću bez zimske opreme.

Dežurni punktovi Zvornikputeva su na Han Pogledu, u Karakaju i Bratuncu.