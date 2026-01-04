Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Na graničnim prelazima Gradiška, Kozarska Dubica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, Brod i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Svijet Ruski PVO tokom noći oborio 90 dronova

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na Šepku je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.