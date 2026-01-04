Logo
Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Izvor:

ATV

04.01.2026

08:39

Гужва на излазу из БиХ
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiška, Kozarska Dubica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, Brod i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 6

Svijet

Ruski PVO tokom noći oborio 90 dronova

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na Šepku je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Granični prelaz

AMS RS

