Pojavio se novi snimak Nikolasa Madura nakon hapšenja

Izvor:

Telegraf

04.01.2026

08:06

Komentari:

1
Николаса Мадура спроводе у притвор
Foto: Rapid Response 47/X/Screenshot

Zvanični nalog Bijele kuće podijelio je snimak Nikolasa Madura u pritvoru na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Na snimku se vidi uhapšeni venecuelanski predsjednik sa lisicama na rukama, kako ga agenti Uprave za borbu protiv narkotika (DEA) sprovode kroz hodnike.

УН

Svijet

Venecuela traži hitnu sjednicu UN

"Perp walked", navodi se u opisu koji je objavio nalog Rapid Response na mreži X. U pitanju je kolokvijalni američki izraz koji opisuje javno sprovođenje osumnjičenog ili uhapšenog pred kamerama i novinarima, obično u lisicama, dok ga policija ili federalni agenti vode kroz hodnike, zgradu ili ispred suda.

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste to da Maduro i dalje u rukama čvrsto drži flašicu vode, što je činio i na fotografiji nastaloj na brodu USS Iwo Jima.

Na kraju video-snimka čuje se kako Maduro izgovara nešto što zvuči kao "Happy New Year".

Делси Родригез-04012026

Svijet

Delsi Rodrigez privremeno preuzela dužnost predsjednika Venecuele

Maduro je potom prebačen u Metropoliten pritvorski centar u Bruklinu.

Tamo bi trebalo da bude zadržan do pojavljivanja pred saveznim sudom na Menhetnu, što bi moglo da se dogodi već u ponedjeljak.

Ranije je Maduro helikopterom stigao u Njujork i nakratko posjetio sjedište DEA, prije nego što je prebačen u pritvorski centar.

Nikolas Maduro

Venecuela

Komentari (1)
