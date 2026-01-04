Logo
Slavimo Svetu velikomučenicu Anastasiju: Žene danas treba da urade ovo

Agencije

04.01.2026

07:50

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetu velikomučenicu Anastasiju i obavezni su post i iskrena molitva.

Sveta velikomučenica Anastasija je rođena u Rimu, i to u blagostanju, jer joj je otac bio bogat. Od rane mladosti je bila velika vjernica, a otac joj je dogovorio brak sa neznabožačkim vlastelinom Publijem, koga ona nije željela.

Nije htjela da ispunjava bračne obaveze, te je izgovore pronalazila u ženskim bolestima. Publije to nije hteo da trpi i kažnjavao ju je zatvaranjem u kuću i mučio ju je glađu.

Sveta velikomučenica Anastasija je sve to vrijeme odlazila u tamnice i pomagala hrišćanskim mučenicima, hranila ih, vidala im rane... Kada je Publije za to saznao, otjerao ju je.

Снијег

Društvo

Danas zahlađenje i obilnije padavine

Tada je ona otišla u Makedoniju gdje je nastavila da pomaže ljudima postradalim u ime Hrista. Zbog toga je bila uhapšena i osuđena na smrt glađu. Anastasija je u tamnici provodila dane moleći se. Onda su je stavili na lađu sa još nekim hrišćanima kako bi je potopili, ali i tu je Bog sačuvao.

Na kraju su joj ruke i noge privezali za četiri koca i nad ognjem je spalili. U Carstvo Hristovo preselila se 304. godine.

Njen manastir se nalazi u Grčkoj, 30 kilometara od Soluna.

Danas je veoma važno da svaka žena uradi dobro djelo u ime velikomučenice Anastasije.

Vjeruje se da Sveta Anastasija dolazi u pomoć svim ženama koje danas odu do crkve, zapale svijeću i izgovore ovu molitvu:

"Ovčica Tvoja Isuse, Anastasija, zove silnim glasom: 'Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živjela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe". Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše'. Amin".

SPC

svetac

