Koliko će korisnici tačno dobiti: Uskoro uvećane penzije

Penzije u Republici Srpskoj od januara 2026. godine biće uvećane za 6,5 odsto, najavljeno je iz Fonda PIO.

Kako je nedavno rekao direktor Fonda Mladen Milić, u ovoj godine budžet za penzije iznosi 2,194 milijarde konvertibilnih maraka.

Koliko će korisnici dobiti više?

Ako uzmemo za primjer minimalnu penziju od 324 KM, povećanje će iznositi oko 21 KM. U prevodu, najniža penzija od januara će dostići iznos od 345 maraka.

Kada govorimo o najnižoj penziji za staž od 40 i više godina, ona je u oktobru prošle godine iznosila 656,55 KM, što znači da će od januara biti veća za 42,7 marku i iznosiće oko 699 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za oktobar bila je 981 KM. Kada na taj iznos dodamo najavljeno povećanje od 6,5 odsto, od januara će ona iznositi nešto više od 1.044 marke.

Prošle godine jedno vanredno usklađivanje

Ovo je deveto redovno usklađivanje penzija od 2013. godine, od kada je bilo i 14 vanrednih usklađivanja.

Posljednje redovno usklađivanje bilo je početkom 2025. godine, dok je posljednje vanredno izvršeno odlukom Vlade na avgustovskoj penziji.

Na godišnjem nivou za svih 294.000 korisnika izdvaja se oko dvije milijarde maraka, odnosno oko 167 miliona mjesečno.

U decembru isplaćene dvije penzije

Korisnicima u Republici Srpskoj tokom decembra isplaćene su dvije penzije.

Novembarska penzija isplaćena je u ponedjeljak, 8. decembra, dok je decembarska isplaćena krajem mjeseca.

Iz Ministarstva finansija Srpske objašnjeno je da je decembarska penzija isplaćena ranije kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović izrazio je zadovoljstvo zbog najavljenog rasta penzija, ali i nadu da će se tokom 2026. godine iznaći način da dođe i do novog vanrednog usklađivanja.