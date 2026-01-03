Logo
Large banner

Koliko će korisnici tačno dobiti: Uskoro uvećane penzije

Autor:

Stevan Lulić

03.01.2026

20:50

Komentari:

1
Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије
Foto: ATV

Penzije u Republici Srpskoj od januara 2026. godine biće uvećane za 6,5 odsto, najavljeno je iz Fonda PIO.

Kako je nedavno rekao direktor Fonda Mladen Milić, u ovoj godine budžet za penzije iznosi 2,194 milijarde konvertibilnih maraka.

Koliko će korisnici dobiti više?

Ako uzmemo za primjer minimalnu penziju od 324 KM, povećanje će iznositi oko 21 KM. U prevodu, najniža penzija od januara će dostići iznos od 345 maraka.

vuk kostic

Kultura

Vuk Kostić jedva ostao živ tokom snimanja serije

Kada govorimo o najnižoj penziji za staž od 40 i više godina, ona je u oktobru prošle godine iznosila 656,55 KM, što znači da će od januara biti veća za 42,7 marku i iznosiće oko 699 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za oktobar bila je 981 KM. Kada na taj iznos dodamo najavljeno povećanje od 6,5 odsto, od januara će ona iznositi nešto više od 1.044 marke.

Prošle godine jedno vanredno usklađivanje

Ovo je deveto redovno usklađivanje penzija od 2013. godine, od kada je bilo i 14 vanrednih usklađivanja.

Posljednje redovno usklađivanje bilo je početkom 2025. godine, dok je posljednje vanredno izvršeno odlukom Vlade na avgustovskoj penziji.

Na godišnjem nivou za svih 294.000 korisnika izdvaja se oko dvije milijarde maraka, odnosno oko 167 miliona mjesečno.

U decembru isplaćene dvije penzije

Korisnicima u Republici Srpskoj tokom decembra isplaćene su dvije penzije.

Хапшење Николаса Мадура

Svijet

Da li je fotografija hapšenja Madura lažna: Pojavile se tvrdnje

Novembarska penzija isplaćena je u ponedjeljak, 8. decembra, dok je decembarska isplaćena krajem mjeseca.

Iz Ministarstva finansija Srpske objašnjeno je da je decembarska penzija isplaćena ranije kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović izrazio je zadovoljstvo zbog najavljenog rasta penzija, ali i nadu da će se tokom 2026. godine iznaći način da dođe i do novog vanrednog usklađivanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

penzije

Penzioneri

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

Srbija

Putujete kroz Srbiju - uvedene velike promjene na auto-putevima

2 h

0
Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Hronika

Užas u frizerskom salonu: Napao bivšu djevojku, pa izbo njenog kolegu

2 h

0
Несрећа у Дервенти

Hronika

Poznat identitet mladića stradalog u jezivoj nesreći

2 h

0
Трентино

Zanimljivosti

Ovaj grad nudi 100.000 da se preselite i da kupite nekretninu za 1 evro

2 h

0

Više iz rubrike

Нова година, нове одлуке: Како поставити реалне циљеве?

Društvo

Nova godina, nove odluke: Kako postaviti realne ciljeve?

3 h

0
Како политичари проводе празнике?

Društvo

Kako političari provode praznike?

3 h

0
Познато вријеме комеморације и сахране професора Владимира Лукића

Društvo

Poznato vrijeme komemoracije i sahrane profesora Vladimira Lukića

5 h

0
Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

Društvo

Najavljeni problemi: Ovi dijelovi će biti najviše na udaru

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Kazne visoke: Uvode zabrane grijanja na ugalj i drva

22

05

Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

22

01

Obilje novca stiže za ove znakove već naredne sedmice

21

50

Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

21

42

Teška nesreća u Banjaluci: Udaren pješak kod škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner