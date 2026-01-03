Poznato vrijeme komemoracije i sahrane profesora Vladimira Lukića

Komemoracija povodom smrti profesora emeritusa Vladimira Lukića biće održana u ponedjeljak, 5. januara, u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci, saopšteno je iz banjalučkog Univerziteta.

Komemoracija će biti održana u 11.00 časova, a profesor Lukić biće sahranjen u 13.00 časova na banjalučkom groblju "Sveti Pantelija".

Prvi dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci profesor emeritus Vladimir Lukić preminuo je juče u Banjaluci u 92. godini.

Profesor Lukić rođen je 2. februara 1933. godine u Donjem Dabru kod Sanskog Mosta.

Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.

Od 1995. do 1996. godine radio je kao profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a potom je bio jedan od osnivača Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, gdje je obavljao dužnost dekana od 1996. do 2003. godine.

Profesor Lukić obavljao je i važne javne funkcije - bio je predsjednik Vlade Republike Srpske, član Senata, savjetnik u Privrednoj komori, te učestvovao u nizu drugih značajnih aktivnosti.