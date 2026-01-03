Sutra narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i novog snijega

U većini predjela u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti na snazi narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina i porasta snježnog pokrivača.

Očekivana količina padavina je između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, na jugu i jugozapadu do 80, a ponegdje u sjevernim područjima Hercegovine i do 100 litara po metru kvadratnom.

Svijet SAD optužile Madura i ženu za narkoterorizam

Do ponedjeljka, 5. januara, ujutru očekuje se od 10 do 30 centimetara snijega, a u brdsko-planinskim predjelima i do pola metra, saopštili su meteorolozi.

U brdsko-planinskim predjelima duvće jak vjetar koji će stvarati snježne nanose.

U ponedeljak će padavine biti slabije uz manji rast snježnog pokrivača, a nove jače padavine očekuju se u utorak, 6. janauara.