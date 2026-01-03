Logo
Large banner

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Izvor:

B92

03.01.2026

13:54

Komentari:

0
Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години
Foto: Pexels

Izbor datuma vjenčanja za mnoge parove jednako je važan kao i izbor lokacije ili haljine. Neki se vode emocijom, neki praktičnošću, a mnogi vole da se u datum "uplete" i malo sreće.

Za parove koji planiraju vjenčanje s vjerom u snažnu simboliku brojeva, izbor datuma može biti više od kalendarskog izbora – on je poziv na energiju koju želite da unesete u svoj brak. Numerologija uči da svaki datum nosi svoju vibraciju i energiju, a datumi s povoljnim brojevima mogu donijeti harmoniju, ljubav, stabilnost i rast u zajednički život.

Za sve parove pred kojima je vjenčanje u 2026. godini, u nastavku smo izdvojili 10 datuma s magičnim kombinacijama brojeva koji su idealni za one koji žele da unesu pozitivnu energiju u svoj brak, prenosi B92.

Proljeće – simbol novih početaka

1. maj 2026. (petak)

Datum koji simbolizuje novi početak, rast i optimizam – savršen za parove koji brak vide kao zajednički projekat.

Numerološki broj: 8

Broj osam simbolizuje stabilnost, sigurnost i dugoročni uspjeh. Prema numerološkim izvorima, ovo je odličan datum za parove koji žele čvrste temelje i zajedničku budućnost s jasnim ciljevima.

2. maj 2026. (subota)

Jedan od najtraženijih proljećnih termina: praktičan, romantičan i idealan za cjelodnevno slavlje.

Numerološki broj: 9

Broj devet povezuje se s emocionalnom zrelošću, empatijom i univerzalnom ljubavlju – idealno za parove koji brak doživljavaju kao duboko, svjesno partnerstvo.

Ljeto – ljubav na velikoj pozornici

13. jun 2026. (subota)

Jun je tradicionalno mjesec ljubavi, a ovaj datum nosi sklad i stabilnost.

Numerološki broj: 4

Četvorka je broj stabilnosti i trajnosti. Često se smatra jednim od najpouzdanijih brojeva za brak.

20. jun 2026. (subota)

Savršeno za vjenčanja na otvorenom, uz dugačak dan i zlatno večernje svjetlo.

Numerološki broj: 4

Ponovo naglašava sigurnost, odgovornost i stabilan odnos – savršen izbor za parove koji cijene red i dugoročnost.

18. jul 2026. (subota)

Strastvena, topla ljetna energija – idealna za velika, vesela slavlja.

Numerološki broj: 5

Broj slobode, promjene i rasta. Ovaj datum odgovara parovima koji vole dinamiku, putovanja i život bez krute rutine.

15. avgust 2026. (subota)

Jedan od najsnažnijih ljetnih datuma, često povezan s dugotrajnom i stabilnom ljubavi.

Numerološki broj: 6

Jedan od najpovoljnijih brojeva za brak. Šestica simbolizuje ljubav, porodicu i harmoniju, a prema numerološkim izvorima često se smatra „idealnim brojem za vjenčanje“.

Jesen – elegantna i zrela romantika

19. septembar 2026. (subota)

Jesen donosi mir, sigurnost i osjećaj „pravog trenutka“.

Numerološki broj: 2

Broj partnerstva i ravnoteže. Numerolozi ga često ističu kao najdirektniji simbol braka – dvoje ljudi u skladu.

17. oktobar 2026. (subota)

Datum koji simbolizuje zrelost odnosa, ravnotežu i jasne odluke.

Numerološki broj: 3

Broj radosti, komunikacije i optimizma. Ovaj datum nosi energiju lakoće i veselja, idealnu za brak pun smijeha.

Zima – intimna čarolija

11. decembar 2026. (petak)

Elegantno, romantično i savršeno za profinjena zimska vjenčanja.

Numerološki broj: 3

Naglašava zajedničko stvaranje, otvorenu komunikaciju i veselu atmosferu – savršeno za zimska, intimna vjenčanja.

12. decembar 2026. (subota)

Topla praznična atmosfera i snažan osjećaj zajedništva čine ovaj datum posebnim.

Numerološki broj: 6

Još jedan snažan datum za ljubav, porodicu i emocionalnu sigurnost – idealan za parove koji sanjaju o toplom, stabilnom domu.

I za kraj – iako simbolika datuma može biti lijepa vodilja, najvažnije je da odabrani dan ima značenje za vas.

Međutim, ako želite da spojite emociju, dobru energiju i praktičnost vikenda, ovih 10 datuma u 2026. godini odlična su polazna tačka.

Podijeli:

Tag:

vjenčanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Par, ljubav

Ljubav i seks

Pet znakova koji pokazuju da ste pronašli srodnu dušu

4 h

0
Одговорите на ових 5 питања и сазнајте да ли сте створени једно за друго

Ljubav i seks

Odgovorite na ovih 5 pitanja i saznajte da li ste stvoreni jedno za drugo

1 sedm

0
Par, ljubav

Ljubav i seks

Ovaj znak će poslije Nove godine uploviti u strastvenu ljubavnu vezu

1 sedm

0
Ових седам знакова указује на то да сте са погрешном особом

Ljubav i seks

Ovih sedam znakova ukazuje na to da ste sa pogrešnom osobom

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner