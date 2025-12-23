Ovih sedam znakova ukazuje na to da ste sa pogrešnom osobom

Kada ste nesrećni u romantičnoj vezi, posljedice toga utiču i na vaše tijelo. Stručnjaci su naveli sedam znakova koji ukazuju da treba što prije da prekinete vezu.

Specijalista za psihologiju traume Šenon Tomas rekla je za Insajder da su mnogi njeni klijenti koji su bili u nezdravim vezama počeli da razvijaju fizičke simptome. Znaci su sljedeći:

Osjećate se iscrpljeno

Partner koji vam manipuliše izražavaće vam ljubav u određenim trenucima, što je još jedna u nizu obmana. Imaćete visok nivo hormona stresa adrenalina i kortizola, kao i dopamina, koje osjećate u trenucima sreće. Tijelo reaguje na mješavinu emocija osjećajem iscrpljenosti.

Autoimuni problemi

Šenon Tomas kaže da su mnogi njeni klijenti imali upale, bolove i osip, ali kada bi išli kod ljekara, on bi im rekao da nije ozbiljno. Ona vjeruje da su to simptomi ekstremne anksioznosti, a ne znaci bolesti.

Hormonske promjene

Stresni hormoni mogu pokrenuti reakciju ''bori se ili bježi“, a ako se ne kontrolišu, ovi hormoni mogu poremetiti vaš apetit.

Problemi sa pamćenjem i govorom

Kada vaš partner pokušava da vas natjera da sumnjate u svoje sjećanje na određene događaje, vi ste pod stresom, što utiče na vaš mozak, a samim tim i na vaše pamćenje i govor.

''Vidjela sam mnogo klijenata kojima je jako teško da čitaju knjige ili obrađuju nove informacije ili pamte nešto. Kada su u nasilnoj vezi, te funkcije su im jako teške“, rekla je ona.

Imate napete mišiće

Ako se osjećate napeto u blizini nekoga, ona savjetuje da se zapitate zašto. Vaše tijelo osjeća probleme iako ih možda još niste svjesni.

Ignorišete činjenicu da vam se partner u početku nije dopao

Kod ljudi koji su pretrpjeli psihološko zlostavljanje, primjećeno je da im se partner na početku veze nije baš dopao, ali su odlučili da to ignorišu. Iz tog razloga je veoma važno uvijek slušati svoju intuiciju.

Osjećaj usamljenosti

Pokušaj da popravite vezu koja očigledno ne funkcioniše dovodi do toga da ignorišete druge ljude u svom životu i na kraju se osjećate usamljeno, prenosi Kliks.