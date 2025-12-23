Logo
Large banner

Ovih sedam znakova ukazuje na to da ste sa pogrešnom osobom

Izvor:

Kliks

23.12.2025

15:31

Komentari:

0
Ових седам знакова указује на то да сте са погрешном особом
Foto: Vera Arsic/Pexels

Kada ste nesrećni u romantičnoj vezi, posljedice toga utiču i na vaše tijelo. Stručnjaci su naveli sedam znakova koji ukazuju da treba što prije da prekinete vezu.

Specijalista za psihologiju traume Šenon Tomas rekla je za Insajder da su mnogi njeni klijenti koji su bili u nezdravim vezama počeli da razvijaju fizičke simptome. Znaci su sljedeći:

Osjećate se iscrpljeno

Partner koji vam manipuliše izražavaće vam ljubav u određenim trenucima, što je još jedna u nizu obmana. Imaćete visok nivo hormona stresa adrenalina i kortizola, kao i dopamina, koje osjećate u trenucima sreće. Tijelo reaguje na mješavinu emocija osjećajem iscrpljenosti.

Autoimuni problemi

Šenon Tomas kaže da su mnogi njeni klijenti imali upale, bolove i osip, ali kada bi išli kod ljekara, on bi im rekao da nije ozbiljno. Ona vjeruje da su to simptomi ekstremne anksioznosti, a ne znaci bolesti.

Hormonske promjene

Stresni hormoni mogu pokrenuti reakciju ''bori se ili bježi“, a ako se ne kontrolišu, ovi hormoni mogu poremetiti vaš apetit.

Problemi sa pamćenjem i govorom

Kada vaš partner pokušava da vas natjera da sumnjate u svoje sjećanje na određene događaje, vi ste pod stresom, što utiče na vaš mozak, a samim tim i na vaše pamćenje i govor.

''Vidjela sam mnogo klijenata kojima je jako teško da čitaju knjige ili obrađuju nove informacije ili pamte nešto. Kada su u nasilnoj vezi, te funkcije su im jako teške“, rekla je ona.

Imate napete mišiće

Ako se osjećate napeto u blizini nekoga, ona savjetuje da se zapitate zašto. Vaše tijelo osjeća probleme iako ih možda još niste svjesni.

Ignorišete činjenicu da vam se partner u početku nije dopao

Kod ljudi koji su pretrpjeli psihološko zlostavljanje, primjećeno je da im se partner na početku veze nije baš dopao, ali su odlučili da to ignorišu. Iz tog razloga je veoma važno uvijek slušati svoju intuiciju.

Osjećaj usamljenosti

Pokušaj da popravite vezu koja očigledno ne funkcioniše dovodi do toga da ignorišete druge ljude u svom životu i na kraju se osjećate usamljeno, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

Ljubav

Ljubavna veza

Toksična veza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moda žena djevojka

Ljubav i seks

Zašto zreli ljudi ne žele vezu: Ovo su neki od razloga

5 h

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Zanimljivosti

Godišnji horoskop 2026: Godina kada Saturn u Ovnu mijenja sudbinu svih 12 znakova

8 h

0
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 25.683 пута

Republika Srpska

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj 1411 do sada pozvan 25.683 puta

1 d

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 22.232 пута

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 22.232 puta

2 d

0

Više iz rubrike

Moda žena djevojka

Ljubav i seks

Zašto zreli ljudi ne žele vezu: Ovo su neki od razloga

5 h

0
Како изградити повјерење у вези?

Ljubav i seks

Kako izgraditi povjerenje u vezi?

1 d

0
Разоткрила невјерног партнера због једног свакодневног производа

Ljubav i seks

Razotkrila nevjernog partnera zbog jednog svakodnevnog proizvoda

2 d

0
Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Ljubav i seks

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

17

19

Ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dijete

17

07

Stevandić: Vukanović brani prijatelja osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner