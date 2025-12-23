Logo
Godišnji horoskop 2026: Godina kada Saturn u Ovnu mijenja sudbinu svih 12 znakova

Izvor:

ATV

23.12.2025

08:47

Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Šta donosi 2026. godina? Saturn u Ovnu mijenja pravila igre za svih 12 znakova. Ljubav, posao, novac i ključni datumi - detaljna prognoza.

​Dobrodošli u 2026. godinu – godinu "Vatrene discipline".

​Ako ste mislili da je 2025. bila intenzivna, 2026. donosi energiju koja se dešava jednom u 30 godina. Ovo nije običan horoskop; ovo je vaš vodič kroz kosmičku oluju koju predvodi Saturn u znaku Ovna i Pluton u Vodoliji.

​Šta ovo znači za vas? Ukratko: Stare strukture padaju, a preživljavaju samo oni koji su hrabri i autentični.

​U ovom detaljnom vodiču analiziramo kako će se ove planetarne sile odraziti na vaš posao, ljubav i zdravlje.

Glavni astrološki trendovi 2026.

​Najsrećniji znakovi: Blizanci (Jupiter vas čuva), Vodolija (Moć transformacije).

​Znakovi pred izazovom: Ovan (Saturn traži zrelost), Vaga (Redefinisanje odnosa).

​Glavni događaj: Saturn u Ovnu. Ovo je vrijeme za izgradnju vlastitog autoriteta. Nema više čekanja da vam neko drugi da dozvolu.

​Fokus godine: Tehnologija, individualnost, pokretanje vlastitog posla.

Horoskop

Zanimljivosti

Počinje period izobilja koji se dešava jednom u 100 godina, ovi znaci biće posebno srećni

Vatreni znakovi (Ovan, Lav, Strijelac)

​Ovan (21.3. – 19.4.)

​Vaša tema godine: Odraslost i Odgovornost.

2026. je godina kada Saturn "sjedi" u vašem znaku. Ovo se događa rijetko i označava period "kristalizacije".

​Ljubav: Nema više igrica. Tražite stabilnost ili potpuno samovanje. Ljetni period donosi sudbinski susret.

​Posao: Najvažnija godina u deceniji. Radite temeljito. Nagrade neće biti brze, ali će biti trajne.

​Savjet: Ne udarajte glavom o zid; izgradite vrata.

Lav (23.7. – 22.8.)

​Vaša tema godine: Kreativna revolucija.

Pluton u vašoj kući partnerstva i dalje vas testira, ali Jupiter vam šalje vjetar u leđa kroz društvene mreže i grupe.

​Ljubav: Magnetični ste, ali oprezno sa ljubomorom.

​Posao: Odlična godina za medije, internet i javne nastupe.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

​Vaša tema godine: Stabilizacija avanture.

Saturn vam šalje podršku iz Ovna. Vaše lude ideje napokon dobijaju strukturu potrebnu za realizaciju.

​Finansije: Očekujte stabilan rast kroz ulaganja u edukaciju.

Zemljani znakovi (Bik, Djevica, Jarac)

​Bik (20.4. – 20.5.)

​Vaša tema godine: Finansijska inovacija.

Uran je pri kraju svog tranzita kroz vaš znak. Očekujte neočekivano finale u vašem sistemu vrijednosti.

​Posao: Digitalne valute ili tehnološke inovacije u poslu donose profit.

Ljubav: Stabilnost nalazite u prijateljstvu.

Djevica (23.8. – 22.9.)

​Vaša tema godine: Iscjeljenje.

2026. se fokusira na vaše "osmo polje" – zajednički resursi i duboka psihologija.

​Zdravlje: Idealno vrijeme za detoksikaciju i rješavanje hroničnih problema.

Jarac (22.12. – 19.1.)

​Vaša tema godine: Dom i Temelji.

Vaš vladar, Saturn, je u Ovnu. Fokus se seli sa karijere na privatni život i nekretnine.

​Porodica: Moguća je selidba ili renoviranje koje mijenja kvalitet života.

​Vazdušni znakovi (Blizanci, Vaga, Vodolija)

​Blizanci (21.5. – 20.6.)

​Vaša tema godine: Ekspanzija uma.

Uran ulazi u vaš znak (početna faza). Vi postajete vjesnici novog doba.

​Posao: Genijalne ideje dolaze niotkuda. Zapišite sve!

​Ljubav: Sloboda vam je važnija od svega. Veze na daljinu cvjetaju.

​Vaga (23.9. – 22.10.)

​Vaša tema godine: Testiranje granica.

Saturn u opoziciji traži da postavite granice drugima. Naučite reći "ne".

​Odnosi: Neki odnosi će završiti, ali samo oni koji vas koče.

Vodolija (20.1. – 18.2.)

​Vaša tema godine: Lična moć.

Pluton vas transformiše iz korijena. Vi ste "glavni lik" 2026. godine.

​Karijera: Potpuna promjena smjera. Ne bojte se da vodite.

Vodeni znakovi (Rak, Škorpija, Ribe)

​Rak (21.6. – 22.7.)

​Vaša tema godine: Karijerni vrhunac.

Saturn u polju karijere donosi težinu, ali i krunu. Sada se dokazujete svijetu.

​Posao: Moguće unapređenje koje nosi veliku odgovornost.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

​Vaša tema godine: Svakodnevna disciplina.

Saturn vam pomaže da uvedete red u haos. Zdrave navike postaju zakon.

​Zdravlje: Fokus na fizičku snagu i izdržljivost.

Ribe (19.2. – 20.3.)

​Vaša tema godine: Finansijska realnost.

Saturn je napustio vaš znak (napokon!). Osjećate olakšanje, ali sada morate materijalizovati lekcije.

​Finansije: Vrijeme je da naplatite svoju duhovnost ili kreativnost.

Ključni datumi u 2026. koje morate zabilježiti

​Kako biste najbolje iskoristili godinu, pazite na periode Retrogradnog Merkura (idealni za reviziju, loši za nove početke):

  • ​Februar 2026. (Vodolija/Ribe)
  • ​Jun 2026. (Rak)
  • ​Oktobar 2026. (Škorpija/Vaga)

Godina ne traži od vas da budete srećni cijelo vrijeme, već da budete istiniti. Kombinacija Saturna u Ovnu i Plutona u Vodoliji favorizuje hrabre inovatore koji stoje čvrsto na zemlji.

​Pro Savjet: Označite ove datume u kalendaru i izbjegavajte potpisivanje važnih ugovora u tom periodu.

Često postavljena pitanja o horoskopu za 2026.

Da li je 2026. teška godina po horoskopu?

Koji znak će imati najviše sreće 2026?

Da li Saturn u Ovnu donosi prekide ili nove početke?

