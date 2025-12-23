Ubacite ovo u mašinu prilikom pranja veša i zaboravite na peglanje

Peglanje je za mnoge najdosadniji kućni posao koji troši sate slobodnog vremena. Ipak, postoji starinski trik koji je ponovo postao viralan jer rješava problem gužvanja direktno u mašini.

Najbolje od svega je što vam za ovaj trik ne treba skup hemijski preparat, već obična kuhinjska stvar koju već imate u fioci.

Kako pripremiti loptice od folije?

Sve što treba da uradite jeste da napravite dvije ili tri kuglice veličine loptice za stoni tenis od obične aluminijumske folije. Ključno je da te loptice budu čvrsto i gusto smotane kako se ne bi deformisale ili raspale tokom snažne centrifuge. Ove loptice ubacite direktno u bubanj zajedno sa vešom i pustite mašinu da odradi svoje.

Jednom napravljene, loptice možete koristiti iznova mjesecima, što ovaj trik čini izuzetno ekonomičnim.

Zašto ovaj trik zapravo radi?

Iako djeluje nevjerovatno, iza ovog procesa stoji čista fizika. Loptice od folije djeluju na dva fronta, bilo da ih koristite u mašini za pranje ili u sušilici:

U mašini za pranje: Kada loptice dospiju u bubanj, one mehanički pomažu da se odjeća bolje okreće i razdvaja. Time sprečavaju da se teži komadi veša „zalijepe“ za lakše, čime se deterdžent ravnomjernije ispira, a odjeća manje gužva.

U sušilici: Aluminijum je odličan provodnik koji neutrališe statički elektricitet. Upravo to naelektrisanje uzrokuje da se tkanine lijepe jedna za drugu i stvaraju duboke nabore. Čim ubacite foliju u bubanj, ona „pokupi“ elektricitet i veš izlazi mekan i rastresit.

Oni koji su isprobali ovaj trik tvrde da vam uz foliju često nije potreban ni omekšivač. Pošto loptice mehanički omekšavaju tkaninu i rješavaju problem statike, potreba za hemijskim sredstvima se drastično smanjuje. Time ne samo da štedite novac, već i štitite kožu od nepotrebnih hemikalija.

Brz savjet za maksimalan efekat

Za standardno punjenje mašine (do 5-7 kg) dovoljne su 2 do 3 loptice koje idu u bubanj. Ako perete kabaste stvari poput frotira, debelih džempera ili posteljine, slobodno dodajte i četvrtu.

Kada jednom izvadite veš koji je mekan i odmah spreman za ormar, vaša pegla će vjerovatno dugo ostati na polici sakupljajući prašinu.