Jednu grešku mnogi prave kada kuvaju kafu: Izbjegnite je i ukus će biti ljepši

Izvor:

Krstarica

22.12.2025

13:57

Једну грешку многи праве када кувају кафу: Избјегните је и укус ће бити љепши
Foto: Pixabay

Kafa se ne zakuvava u proključaloj vodi. Saznajte zašto je važno da voda baci ključ tek na samom kraju i kako dobiti savršenu pjenu.

Turska kafa je nematerijalna kulturna baština Turske potvrđena od strane Uneska, a predstavlja metodu pripreme nefiltrirane kafe. Pržena, a zatim fino mljevena, zrna kafe se kuvaju u džezvi, često sa šećerom, te se serviraju u fildžanima.

Dok u Grčkoj za ovakav metod pripreme kafe nikako ne smijete reći da je turski već grčki, u Srbiji nemamo problem sa tim, pa su termini koje koristimo domaća ili turska kafa.

Iako ptice na grani znaju kako se priprema ova kafa, vremenom smo što iz praktičnosti ili nekih navika počeli da mijenjamo tradicionalan način pripreme ovog napitka. Ako i vi čekate da voda baci ključ prije nego što zakuvate kafu – onda je sve vrijeme pravite pogrešno!

Voda nikada ne smije da proključa prva

Malo ko zna da prava aroma ne trpi vrelinu ključale vode. Tradicionalna metoda je sporija, zahtjeva strpljenje, ali zauzvrat nudi ukus koji se ne zaboravlja. Umjesto da „spalite“ kafu na sto stepeni, pokušajte ovako – onako kako su radili stari majstori.

Voda u džezvi treba da stigne tik do vrenja. Onog trenutka kada počne da „šapuće“, sklonite je sa ringle. Tada se dešava magija.

Prije nego što kafa dotakne džezvu, odlijte malo te vrele vode u šoljicu. To nije višak, to je „čuvar pjene“ koji će vam trebati kasnije.

U ostatak vode dodajte kafu, promiješajte polako i vratite je na toplinu. Gledajte kako raste ka ivici džezve, mirna i gusta. Čim stigne do vrha, sklonite je i vratite onu vodu koju ste na početku odložili.

Tek tada, kafa se vraća na ringlu da voda baci ključ po posljednji put. Čim proključa, sklonite je, dodajte kašičicu hladne vode da se talog „umiri“ i slegne, ostavljajući na vrhu samo ono najbolje.

Ispravite grešku i uživajte u aromi

Ako ste godinama automatski čekali ključalu vodu da biste zakuvate kafu, vrijeme je da promijenite naviku i primenite ovaj autentični recept. Puniji ukus, bogatija aroma i savršeno slegnut talog rezultat su ovog tradicionalnog metoda. Neka vaša prva jutarnja šoljica više ne bude samo navika, već ritual uživanja.

Kafa

tradicija

