Organizovanjem "Prve konferencije žena" Ujedinjena Srpska pokazuje na koji način razmišlja, tretira i planira da se odnosi prema pitanju žena u društvu, rekao je predsjednik ove stranke Nenad Stevandić.

"Tretman žena je drugačiji u životu nego u medijskim izjavama. Želimo tu razliku da popravimo i zahvalan sam našim damama koje su pokrenule ovo pitanje", rekao je Stevandić danas novinarima u Banjaluci uoči početka "Prve konferencije žena", koju organizuje Aktiv žena Ujedinjene Srpske.

Stevandić je rekao da će na skupu biti govora o ženama u nauci i preduzetništvu, ali i o femicidu.

Hronika Razbojništvo u banjalučkom hotelu: Žrtva tvrdi da je omamljena i pretučena!

On je naglasio da na konferenciji učestvuje više od 40 žena koje su na funkcijama direktora, poslanika, ministara, te sekretra.

Predsjednik Aktiva žena Ujedinjene Srpske Mirela Kajkut Zeljković rekla je da će centralni događaj konferencije biti panel-diskusija o ulozi žena u nauci, preduzetništvu i ekonomiji, te o zaštiti žena.

"Aktiv žena Ujedinjene Srpske ima nultu toleranciju nad nasiljem nad ženama", poručila je Zeljkovićeva.