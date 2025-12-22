Razbojništvo u banjalučkom hotelu: Žrtva tvrdi da je omamljena i pretučena!

Žrtva napada Stipe Križanac iz Viteza ispričao je u banjalučkom Okružnom sudu da su ga optuženi Senajid Miletić (33) iz Zenice i Derviš Kablar (40) iz Travnika nečim omamili i pretukli u hotelu "Bosna", a potom mu oteli oko 5.000 KM koje je imao u džepu dukserice.

On je tokom svjedočenja priznao da je noć prije konzumirao kokain u više navrata sa Miletićem, koji se, kako je naveo, ranije prezivao Smajić.

Prema riječima Križanca, Miletić i Kablar su došli kod njega u Banjaluku dan prije napada, 4. marta ove godine, u popodnevnim časovima i on im je iznajmio sobu u hotelu "Bosna".

- Bili smo u sobi, Miletić i ja smo povukli crtu kokaina. Kasnije smo otišli u kazino. Miletić i ja ostali smo do 5.30 časova i otišli kod mene u sobu, gdje smo konzumirali drogu. Kablar je došao kasnije. Na kocki sam te večeri dobio 5.000 KM - ispričao je, između ostalog, Križanac.

Dodao je da ga je pomenuti tandem nakon nekog vremena koje su proveli sa njim u sobi iznenada napao i da ga je prvi udario Miletić.

- Bio sam nečim omamljen, digli su mi duks preko glave. Udarali su me po glavi i tijelu, razbili telefon, odnijeli novac i otišli. Poslije sam sišao na recepciju i rekao radnici da zove policiju, a zatim otišao autom da vidim gdje su - rekao je Križanac.

Međutim, tokom svjedočenja on je djelimično mijenjao iskaz, govorio kako se ne sjeća detalja. Potvrdio je da je tačno ono što je izjavio u istrazi, da je sukob izbio jer nije želio da plati račun za piće koje je naručeno u sobu i da je napadnut nakon što je posluga donijela narudžbu. Križanac je pred sudijama ispričao da je Miletiću dan prije napada dao 2.000 KM za drogu, te da mu je on tada na sto stavio 13 paketića kokaina.

Okružno tužilaštvo u Banjaluci tereti Miletića i Kablara za krivično djelo razbojništva koje su počinili 5. marta 2022. godine. Kako se navodi, tog dana su u popodnevnim časovima došli u hotel "Bosna" u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, do sobe u kojoj je boravio Križanac te su ga napali nakon što je otvorio vrata. U optužnici piše da su mu nanijeli povrede oko očiju i na ručnom zglobu, a kada se nije mogao braniti, iz džepa njegove dukserice su uzeli 5.000 maraka i pobjegli. Miletića terete i da je dan ranije Križancu u hotelu prodao 13 pakovanja kokaina za 2.000 KM.

U sukobu sa zakonom

Senajid Miletić i Derviš Kablar poznati su po sukobu sa zakonom i osuđivani su. Oni su u novembru 2023. godine osuđeni u Kantonalnom sudu u Novom Travniku. Miletić je dobio tri godine i tri mjeseca za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti, a Kablar deset mjeseci za izazivanje opšte opasnosti. Obojici su izrečene novčane kazne od po 500 KM. Oštećeni Stipe Križanac takođe ima kriminalnu prošlost, naročito u Hrvatskoj, gdje ga je policija sumnjičila da je prevario i pokušao prevariti stotine penzionera kojima se lažno predstavljao kao policijski inspektor i od njih uzimao podatke računa s kojih je potom neovlašćeno podizao novac, piše Glas Srpske.