Ponekad se ujutru budimo umorni: Stručnjaci objašnjavaju ima li razloga za brigu

Mnogi ljudi se uprkos pokušajima da imaju kvalitetan san ujutru bude dezorjentisani i umorni te se pitaju da li je ovo znak ozbiljnijeg problema s njihovim zdravljem.

Psiholog Zoe Gotts je za Metro.co.uk kazala da buđenje i kratkotrajna nesvjesnost mogu djelovati uznemirujuće, ali da je ovakvo stanje u većini slučajeva bezopasno.

Hronika Predložen pritvor za Rajka Pavića: Dvojicu pretukao šipkom jer su napali konobaricu

"Ovo se obično dešava tokom stanja poznatog kao inercija sna, omamljenog prelaznog perioda između sna i potpune budnosti. Kada se probudimo iz dubljih faza sna ili živopisnih snova, mozgu može trebati kratko vrijeme da se 'preorijentiše', što znači da se pamćenje, kontekst i prostorna svijest ne usklađuju odmah", objasnila je.

Konsultantica za spavanje u The Sleep Works Maryanne Taylor, dodaje da se ovaj osjećaj zbunjenosti može javiti dok se mozak "budi" u fazama.

"Osnovna svijest se prvo uključuje, ali područjima odgovornim za orijentaciju, pamćenje i kontekst treba malo više vremena. Nekoliko sekundi ste svjesni, ali niste u potpunosti orijentisani na svoju okolinu", rekla je.

postoje određene stvari koje povećavaju vjerovatnoću da se probudite pomalo zbunjeni – uključujući loš ili isprekidan san, stres, anksioznost, alkohol ili bolest, kao i naglo buđenje kada alarm počne zvoniti.

Zanimljivosti Ne kupujte im ovo: Pokloni koje znakovi ne žele ispod jelke

"Kada je nervni sistem već pod pritiskom, mozak se može boriti da brzo 'prebaci brzinu', što dovodi do onih nekoliko dezorijentišućih trenutaka prije nego što se vrati na staro", ispričala je.

Imajte umu da biste se trebali obratiti ljekaru ukoliko vam se ovo često dešava ili je praćeno drugim problemima poput lošeg pamćenja i konfuzije koja traje i tokom ostatka dana.