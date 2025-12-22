Logo
Large banner

Za mame koje ne mogu bez jutarnjeg rituala: Da li kafa i dojenje idu jedno uz drugo

22.12.2025

10:39

Komentari:

0
За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго
Foto: Unsplash

Dobra vijest za majke koje doje jeste da umjeren unos kofeina ne predstavlja prepreku dojenju.

Dvije šolje kafe dnevno smatraju se bezbjednim, navode stručnjaci Američkog koledža opstetričara i ginekologa, ističući da unos do 200 miligrama kofeina dnevno nema negativan uticaj na bebu.

S tim se slaže i Američka akademija za pedijatriju, koja kofein ocjenjuje kompatibilnim s dojenjem. Iako se tragovi kofeina mogu pronaći u majčinom mlijeku, količina koja dospijeva u bebin organizam izuzetno je mala i, u većini slučajeva, ne izaziva neželjene posljedice.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da pretjerivanje nije preporučljivo. Novorođenčad i prijevremeno rođene bebe osjetljivije su na d‌jelovanje kofeina, zbog čega se majkama savjetuje oprezniji unos, posebno tokom prvih dana nakon porođaja.

илу-јелка-лампице-украси-08122025

Savjeti

Jelku okitite ovog datuma i 2026. će vam biti najuspješnija godina do sada

Važno je naglasiti da kofein ne smanjuje proizvodnju majčinog mlijeka, ali kod osjetljivih beba može izazvati razdražljivost ili odbijanje sisanja. Takve reakcije mogu indirektno uticati na dotok mlijeka, budući da se proizvodnja mlijeka prilagođava učestalosti dojenja.

Ukoliko majke primijete da je beba nemirna ili izuzetno razdražljiva nakon konzumiranja kofeina, preporučuje se privremeno izbjegavanje kafe kako bi se utvrdilo da li je ona uzrok problema. Takođe, treba imati na umu da koncentracija kofeina u majčinom mlijeku dostiže vrhunac jedan do dva sata nakon unosa, pa se ispijanje kafe može vremenski prilagoditi kako se ne bi poklapalo s dojenjem, prenosi Avaz.

Podijeli:

Tagovi:

dojenje

Kafa

majke

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милена Симић

Porodica

Mileni iz Bijeljine doktori rekli da ne smije rađati mušku djecu

23 h

0
Изабела и Ненад

Porodica

''Ili je luda, ili vrh'': Njemica zbog Nenada napustila Njemačku

3 d

0
Дјед Мраз са дјететом

Porodica

Šta uraditi ako se dijete plaši Djeda Mraza?

5 d

0
Истраживања показују да дјеца која добијају превише поклона касније имају 3 проблема

Porodica

Istraživanja pokazuju da djeca koja dobijaju previše poklona kasnije imaju 3 problema

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

12

23

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

12

17

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner