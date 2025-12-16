Logo
Šta uraditi ako se dijete plaši Djeda Mraza?

Дјед Мраз са дјететом
Foto: Gustavo Fring/Pexels

U pretprazničnom periodu, gotovo je nemoguće da izbjegnete da dijete negdje vidi Djeda Mraza - u reklami, na bilbordu ili možda u vrtiću.

Kod mnogih mališana simpatični dedica sa bokelom bradom izaziva oduševljenje, ali kod nekih izaziva i strah.

Psiholozi su objasnili zašto je normalno da se djeca plaše Djeda Mraza, ali i šta da radite ukoliko je tako kako biste mu pomogli da prevaziđe strahove.

Strah od Djeda Mraza je normalan

Psiholozi kažu da je razvojno sasvim normalno da mala djeca oklijevaju i osjećaju anksioznost kada treba da priđu ili ostvare neki kontakt sa odraslom osobom koju ne poznaju dobro.

- Prirodni osjećaj samoodržanja kod djece često se aktivira kada su primorana da sjede pored čovjeka kojeg ne poznaju – posebno ako ta osoba ima gustu bijelu bradu, prodoran glas i nosi čudan crveni kostim - kaže psiholog iz organizacije Kids First, Ejmi Džensen-Stardžen.

- Ironično je što učimo svoju djecu o 'opasnosti od neznanaca' samo da bismo napravili salto unazad za praznike, nagovarajući ih da ispričaju tajne nepoznatoj osobi kako bismo mogli da dobijemo fotografiju za album - dodaje.

Ona ističe da možete da uradite nekoliko stvari kako biste pripremili dijete sa susret sa Djeda Mrazom i na taj način ga umirili i obezbijedili da taj susret prođe opuštenije.

5 savjeta kako da susret sa Djeda Mrazom bude zabavan

Razgovarajte sa djecom o tome šta će se vjerovatno dogoditi prilikom susreta sa Djeda Mrazom. Kada djeca znaju šta da očekuju kada upoznaju čovjeka u crvenom odjelu, lakše im je da se nose sa svojom anksioznošću. Objasnite šta će se dogoditi kada upoznaju Djeda Mraza i uvjerite ih da ćete biti tu da ih podržite.

1. Potražite pomoć od starijeg djeteta

Mnoga djeca uče posmatrajući druge, zato ohrabrite svoje uplašeno dijete da iz daljine posmatra kako stariji brat, sestra ili neki njihov drugar sjedi sa Djeda Mrazom. Kada vaše dijete shvati da je posjeta Djeda Mrazu zapravo nešto zabavno, možda će i ono željeti da učestvuje.

2. Upoznajte se sa Djeda Mrazom unaprijed

Prije nego što odvedete dijete u prepun tržni centar da vidi čudnog čovjeka u crvenom odjelu, ispričajte mu priču o Djeda Mrazu kako bi se upoznalo sa ovim likom i vidjelo ga kao prijateljski nastrojenog i veselog, a ne kao nekoga ko je nov i potencijalno zastrašujući. Knjige sa pričama, video snimci, pa čak i onlajn prikazi Djeda Mraza takođe mogu pomoći djetetu da se bolje pripremi za ovaj susret.

3. Budite strpljivi

Kada vodite dijete u posjetu Djeda Mrazu, počnite izdaleka i postepeno ohrabrujte dijete da se približi kako se bude osjećalo opuštenije. Možda ćete morati da napravite dva ili tri "preleta" pored Djeda Mraza prije nego što dijete zaista skupi hrabrost da mu priđe. To je sasvim normalno!

4. Ako ne uspije – uvijek postoji sljedeća godina!

Ako ništa od ovoga ne uspije da opusti detije, na navaljujte. Sasvim je normalno da se mala djeca plaše Djeda Mraza, kao i drugih kostimiranih likova. Većina djece vremenom prevaziđe strah od Djeda Mraza i postoje i druge stvari koje možete učiniti da biste zabilježili praznike. Umjesto toga, pokušajte da se fotografišete ispred svoje božićne jelke. Djetetu će biti prijatnije, a vi ćete i dalje imati lijepu uspomenu koju ćete čuvati i slati bakama i dekama i prijateljima.

5. Stručna pomoć

Ukoliko vam deluje da je anksioznost vašeg djeteta veća nego kod njegovih vršnjaka, ne oklijevajte da se obratite za pomoć dječjem psihologu, kao bi mališanu pomogao da prevaziđe ovaj strah i uživa u praznicima.

