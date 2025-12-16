Logo
Policija zaustavila ženu sa djetetom (2), pa pronašli preko 200 kilograma droge u automobilu

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

20:34

Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу
Foto: Pixabay

U oblasti Janine, na sjeverozapadu Grčke, uhapšena je žena koja je prevozila 215 kilograma sirovog kanabisa automobilom u kojem se nalazio i njen dvogodišnji sin, saopštila je danas grčka policija.

U okviru operacije, uhapšene su još dvije osobe koje su se nalazile u drugom automobilu i služile kao pratnja, prenosi "Katimerini".

Automobil sa drogom bio je natovaren sa 118 paketa kanabisa, ukupne težine 215 kilograma.

Tokom policijskog zaustavljanja, žena je namjerno udarila u dva službena vozila, prouzrokujući štetu.

Uz drogu, zaplijenjene su i lažne i prave registarske tablice, metalno rende za kanabis, manja količina droge i mobilni telefoni.

Dvije osobe koje su se nalazile u drugom automobilu, kao saučesnici, uhapšene su u oblasti Grevena, a kod njih su pronađeni novac i telefoni.

Protiv sve tri uhapšene osobe biće pokrenut krivični postupak zbog trgovine drogom i drugih povezanih djela, a one će biti sprovedene u Kancelariju prvostepenog tužioca u Janini.

