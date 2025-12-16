Policija zaustavila ženu sa djetetom (2), pa pronašli preko 200 kilograma droge u automobilu

Izvor:
Telegraf
16.12.2025
20:34
Komentari:0
U oblasti Janine, na sjeverozapadu Grčke, uhapšena je žena koja je prevozila 215 kilograma sirovog kanabisa automobilom u kojem se nalazio i njen dvogodišnji sin, saopštila je danas grčka policija.
U okviru operacije, uhapšene su još dvije osobe koje su se nalazile u drugom automobilu i služile kao pratnja, prenosi "Katimerini".
Republika Srpska
Mazalica: Budžet realno ostvariv
Automobil sa drogom bio je natovaren sa 118 paketa kanabisa, ukupne težine 215 kilograma.
Tokom policijskog zaustavljanja, žena je namjerno udarila u dva službena vozila, prouzrokujući štetu.
Uz drogu, zaplijenjene su i lažne i prave registarske tablice, metalno rende za kanabis, manja količina droge i mobilni telefoni.
Dvije osobe koje su se nalazile u drugom automobilu, kao saučesnici, uhapšene su u oblasti Grevena, a kod njih su pronađeni novac i telefoni.
Scena
Karleuša doživjela nezapamćen debakl: Prazna sala na koncertu
Protiv sve tri uhapšene osobe biće pokrenut krivični postupak zbog trgovine drogom i drugih povezanih djela, a one će biti sprovedene u Kancelariju prvostepenog tužioca u Janini.
Društvo
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Srbija
1 h0
Društvo
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
54
21
39
21
33
21
30
Trenutno na programu