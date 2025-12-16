Tinejdžer ubio djevojčicu (9): Mještani u šoku nakon strašnog zločina

Policija je uhapsila tinejdžera pod sumnjom za ubistvo nakon smrti devetogodišnje djevojčice u Somersetu u Velikoj Britaniji.

Hitne službe pozvane su na adresu u Lajm Klouzu, u oblasti Mid Vejl u Veston-super-Meru, u 18.09 časova u ponedjeljak, javlja Skaj Njuz.

Mlada žrtva je proglašena mrtvom na licu mjesta.

Policijska blokada i dalje je na licu mjesta, a u toku je istraga koja uključuje i obilazak kuća po komšiluku.

Tinejdžer je uhapšen u 18.19 časova i i dalje se nalazi u pritvoru, saopštila je policija.

Načelnica Džen Aplford iz policijske snage Avon i Somerset rekla je: „Znamo da će cijela zajednica biti potresena i šokirana ovom užasnom vešću."

"Porodica djevojčice je sinoć obaviještena o onome što se dogodilo. Nemoguće je riječima opisati bol i patnju koje trenutno osjećaju."

"Izražavamo im iskreno saučešće i postaraćemo se da dobiju podršku od posebno obučenog službenika."

Ona je napomenula da formalni proces identifikacije još nije završen i da će biti izvršena i obdukcija.

Načelnica Aplford dodala je: "Nemamo sumnje da će se zajednica ujediniti u odgovoru na ovu tragediju. Istrage se sprovode u objektu u okviru naše istrage i molimo za strpljenje i razumijevanje dok se taj posao obavlja. Obezbijedićemo da naši službenici budu dostupni za pružanje utehe i podrške svima.

Lider Saveta Severni Somerset, Majk Bel, rekao je: "Šokiran sam i rastužen ovim incidentom."

Moje misli su sa svima koji su pogođeni, posebno sa porodicom i prijateljima djevojčice koja je izgubila život."

Bel je dodao: "Uhapšena je osoba, policijske istrage su u toku i siguran sam da će se zajednica ujediniti kako bi se međusobno podržala u ovom teškom periodu."