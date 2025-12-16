Logo
Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Kremlj je danas, 16. decembra, jasno odbio prijedlog Kijeva o božićnom primirju, poručivši da Rusija ne namjerava da zaustavi napade tokom praznika.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva “ne želi primirje koje bi Ukrajini dalo predah da se pregrupiše i pripremi za nastavak rata”.

Dodao je da Rusija želi “mir, a ne kratkoročna, neodrživa rješenja”.

Полиција Србија

Hronika

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

Prijedlog o božićnom prekidu vatre prvi je iznio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je juče rekao da Kijev podržava ideju barem privremenog zaustavljanja ruskih udara, posebno na energetsku infrastrukturu, tokom prazničnog perioda, prenosi "Indeks".

Kremlj je ranije danas poručio da bi eventualno primirje zavisilo od toga hoće li se postići širi dogovor o okončanju rata. Peskov je pritom spomenuo i izjave američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućem mirovnom sporazumu.

“Pitanje je hoćemo li postići dogovor ili ne. Mi želimo zaustaviti ovaj rat, ostvariti svoje ciljeve, osigurati svoje interese i garantovati mir u Evropi u budućnosti”, rekao je Peskov.

Пензионери

Region

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Takođe je zaključio da Moskva još nije vidjela nikakve konkretne prijedloge o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu, o kojima, prema američkim i evropskim zvaničnicima, Vašington razgovara s Kijevom.

