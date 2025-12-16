Logo
Large banner

Horoskopski znakovi u kojima se rađaju najveća zlopamtila

Izvor:

Indeks

16.12.2025

15:10

Komentari:

0
Хороскопски знакови у којима се рађају највећа злопамтила
Foto: Pexels

U astrologiji se često spominje da su pojedini horoskopski znakovi skloniji pamćenju nepravdi, pogotovo ako su bile lične i emotivno snažne. Predstavljamo četiri znaka u kojima se, prema astrološkim tumačenjima, često rađaju najveća zlopamtila.

Škorpija

Škorpije su poznate po tome da ništa ne zaboravljaju, naročito ako su se osjećali povrijeđeno ili izdano. Iako mogu d‌jelovati mirno i sabrano, duboko u sebi pamte svaku nepravdu i rijetko daju drugu priliku bez zadrške. Škorpije ne zaboravljaju lako, a oprost često dolazi tek nakon dugo vremena, prenosi Indeks.

Rak

Rakovi snažno pamte situacije koje su ih emotivno pogodile, čak i ako su se dogodile davno. Njihova osjetljivost čini ih sklonim vraćanju u prošlost i analiziranju tuđih postupaka. Iako možda neće otvoreno pokazati ljutnju, sjećanja na povrede često ostaju prisutna i utiču na njihov odnos prema ljudima. Rakovi teško zaboravljaju riječi i postupke koji su im narušili osjećaj sigurnosti.

Bik

Bikovi imaju izuzetno dugoročno pamćenje, naročito kada je riječ o povjerenju koje je narušeno. Sporo reaguju, ali jednom kad zaključe da ih je neko izigrao, teško mijenjaju mišljenje o toj osobi. Bikovi rijetko zaboravljaju ko ih je razočarao, a još rijeđe ponovno dopuštaju istoj osobi da im se približi.

D‌jevica

D‌jevice pamte detalje koje drugi brzo zaborave, uključujući nepravde i razočaranja. Iako ne vole otvorene sukobe, sjećanja na loše postupke ostaju zabilježena i utiču na njihovu distancu prema drugima. D‌jevice teško zaboravljaju ono što smatraju nepoštenim ili nepravednim ponašanjem.

илу-поклони-08122025

Savjeti

Ove poklone nikako ne treba nositi na Svetog Nikolu: Vjeruje se da donose nesreću

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Svađa partneri

Zanimljivosti

Rođeni u ovim horoskopskim znakovima važe za najveća zlopamtila

4 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

''Pola naroda slavi, pola ide na slavu'' Evo šta nikako ne treba poklanjati domaćinu za Svetog Nikolu

5 h

0
Нова година доноси потпуно нову енергију за ова 3 знака

Zanimljivosti

Nova godina donosi potpuno novu energiju za ova 3 znaka

8 h

0
Шта је строго забрањено на крузерима?

Zanimljivosti

Šta je strogo zabranjeno na kruzerima?

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

15

28

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

15

25

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

15

24

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

15

20

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner