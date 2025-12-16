Logo
Large banner

Nova godina donosi potpuno novu energiju za ova 3 znaka

16.12.2025

07:30

Komentari:

0
Нова година доноси потпуно нову енергију за ова 3 знака
Foto: Unsplash

Nova godina donosi potpuno novu energiju, ali po tumačenju astrološkinje Anđele Perl, 2026. godina će biti posebno snažna i sudbinska.

Tri znaka Zodijaka naći će se u epicentru velikih životnih preokreta, otvaranja novih puteva i moćnih mogućnosti koje do sada nisu imali. Oni ulaze u godinu u kojoj će sudbina ubrzati tok događaja, gurajući ih napred ka onome što im je suđeno.

Nova godina, nova šansa, nova knjiga života. A ona koja dolazi biće posebna, kaže Anđela. Tri horoskopska znaka će uživati u nevjerovatnim mogućnostima kakve im Univerzum do sada nije pružao.

Anđela Perl ističe da će tri znaka dobiti posebno snažan impuls: Ovan, Bik i Lav.

U svojoj prognozi, ona opisuje narednu godinu kao veliko stepenište ka novim horizontima. Oni koji se usude da se popnu do vrha, videće potpuno drugačiji pogled na život. I upravo Ovan, Bik i Lav biće najbliže tom usponu.

horoskop

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koje svi zovu kad se nešto dogodi

Ovan

U 2026. godini Ovan ulazi u novu životnu fazu koja će izgledati kao otvaranje velikog portala. Sve što je stagniralo – bilo da je riječ o poslu, odnosima ili ličnim ciljevima – imaće priliku da dostigne novi nivo ili zauvek ostane iza njih.

Iskustva iz prethodnih godina sada postaju njihova najveća snaga. Ovnovi će osjetiti potrebu da preuzmu vođstvo, započnu sopstven projekat, izraze svoje mišljenje otvoreno i sa autoritetom. Njihova energija biće jaka, vatrena i odlučna.

Biće i emotivno zahtevnih trenutaka. Neke vijesti ili situacije natjeraće Ovna da promjeni pravac, pa će mnogi birati nove ljude, nove ciljeve, možda čak i novi grad. Sve promjene ipak će voditi ka rastu. Ovnovska hrabrost biće na ispitu, ali oni će ga položiti bez oklijevanja.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovo su četiri najtemperamentnija horoskopska znaka

Bik

Za Bikove je 2026. godina životnih raskrsnica. Početak godine donosi odluke koje će njihov život podijeliti na prije i poslije. Mogući su trenuci razočaranja ili zamora, ali upravo kroz te izazove Bik će se okrenuti budućnosti i prestati da se osvrće unazad.

Njihova unutrašnja snaga, upornost i potreba da se dokažu biće u centru pažnje. Mnogi pripadnici znaka uspjeće da završe velike poslove, odbrane važne radove, upišu napredovanja ili ostvare takmičarske uspjeće. Ako su dugo želeli da se probiju u nekoj oblasti, 2026. godina će im to omogućiti.

Finansije i karijera doneće najviše svijetlih trenutaka. Moguća su unapređenja, veća primanja, podrška uticajnih ljudi i unosni projekti. U ličnom planu očekuju se lijepe vijesti u vezi sa porodicom ili dugo čekanim promjenama, prenosi Lepa i Srećna.

Godina zahtjeva akciju, brzinu i odlučnost. Čak i kada budu morali da menjaju planove ili uslove, Bikovi će pokazati koliko su jaki i istrajni.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi se nikada ne upoređuju s drugima, oni krče svoj put

Lav

Ako postoji znak kome 2026. donosi pravi blagoslov, to je Lav. Jupiter, planeta obilja i prosperiteta, ulazi upravo u njihov znak, a to znači da će im mnoge želje postati ostvarive. Za neke Lavove to će biti ljubav i brak, za druge djeca, za treće velika poslovna pobjeda ili javno priznanje, prenosi Lepa i Srećna.

Prva polovina godine biće izuzetno aktivna. Lavovi će biti u središtu dešavanja, okruženi novim poznanstvima, događajima, društvenim aktivnostima i šansama koje će im otvarati važna vrata. Biće vidljivi, primijećeni i podržani.

Ipak, biće potrebno i više brige o zdravlju, kao i mudro upravljanje energijom. Lavovi nose mnogo tereta, često više nego drugi, ali 2026. je godina kada će im se to isplatiti. Intuicija će im postati ključni vodič.

U 2026. godini ova tri znaka – Ovan, Bik i Lav – dobijaju snažan zamah za napredak. Ovan će krenuti smjelo i odlučno, Bik će pokazati snagu, strpljenje i nevjerovatnu istrajnost, dok će Lav zasijati uz pomoć sudbine koja će mu otvarati vrata jedno za drugim.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Horoskop

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi se nikada ne upoređuju s drugima, oni krče svoj put

1 d

0
Посљедњи млад Мјесец у 2025. доноси снажан преокрет за ове знакове

Zanimljivosti

Posljednji mlad Mjesec u 2025. donosi snažan preokret za ove znakove

19 h

0
Хороскопски знаци за које други имају само ријечи хвале

Zanimljivosti

Horoskopski znaci za koje drugi imaju samo riječi hvale

1 d

0
Три хороскопска знака са најјачом интуицијом

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka sa najjačom intuicijom

1 d

0

Više iz rubrike

Шта је строго забрањено на крузерима?

Zanimljivosti

Šta je strogo zabranjeno na kruzerima?

12 h

0
Кићење новогодишње јелке

Zanimljivosti

Zašto se na vrh jelke postavlja zvijezda?

12 h

0
Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koje svi zovu kad se nešto dogodi

12 h

0
Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Za ova tri znaka sutra će biti dan iz snova

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner