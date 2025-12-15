Logo
Ovi horoskopski znakovi se nikada ne upoređuju s drugima, oni krče svoj put

B92

15.12.2025

06:57

0
Horoskop
Foto: Pexels

U svijetu u kojem se svi neprestano upoređuju - ko ima više, ko brže napreduje, ko izgleda bolje, postoje ljudi koji ostaju tihi, ali čvrsti.

Ne zato što ne vide šta drugi rade, već zato što ih to jednostavno ne definiše.

Ovi horoskopski znakovi imaju snažan osjećaj sopstvenog identiteta. Ne trebaju im takmičenja, lajkovi, priznanja ni validacija da bi znali koliko vrijede.

Njihova snaga je mirna, stabilna i autentična, i baš zato ih mnogi poštuju, čak i kad o sebi ne govore puno, prenosi B92.

Jarac

Jarac ne gubi vrijeme na upoređivanja jer ima svoj cilj i svoj put. On zna da pravi rezultati dolaze radom, a ne upoređivanjem. Samodisciplinovan, ozbiljan i skoncentrisan na ono što želi da postigne, ne zanima ga ko je trenutno “ispred”. Njega zanima ko će ostati na vrhu kad se svi drugi umore.

horoskop

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka sa najjačom intuicijom

Bik

Bik je duboko ukorijenjen u svojoj vrijednosti. Voli svoj ritam, svoje navike, svoj mir. Nema potrebu da se dokazuje jer vjeruje u ono što radi i zna da su stabilnost i postojanost važniji od tuđe brzine. Upoređivanja ga ne zanimaju jer zna da je ono što ima njegovo i dovoljno.

Vodolija

Vodolija živi po svojim pravilima. Nju jednostavno ne zanimaju tuđa očekivanja ni društvena upoređivanja. Njena vrijednost dolazi iz unutrašnjeg uvjerenja da je jedinstvena, i to ne pokušava da dokaže nikom. U svijetu koji kopira, ona bira da bude original. I nikad se ne osvrće.

Horoskop

astrologija

