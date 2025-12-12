Logo
Novu godinu nećete dočekati sami: 3 znaka kojima stiže filmska ljubav

12.12.2025

Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

Iako je decembar haotičan, romansa se nekim horoskopskim znakovima ove godine smeši jače nego inače.

Astrološkinja Adama Sisej objašnjava za Bustle da je ključ u tranzitima Venere i Marsa – planeta koje upravljaju ljubavlju, privlačnošću i seksualnom energijom. Kada te planete "rade za vas", dogodiće se upravo ono što svi potajno želimo: pravi trenutak, pravo mjesto, prava osoba.

Za ova tri znaka, decembar bi mogao biti mjesec filmskih slučajnosti, fantastičnih dejtova i uzbudljivih novih veza.

Blizanci

Venera i Mars tokom sezone Strijelca nalaze se tačno nasuprot vašeg znaka. To je snažan ljubavni aspekt koji vam otvara vrata prema novim susretima, dubljim razgovorima i hemiji koja dolazi prirodnije nego inače.

Osjećaćete se hrabrije, otvorenije i spremnije da pokažete inicijativu – a to je za Blizance ionako prirodan teren. Savet: pišite prvi, započnite razgovor, bacite kompliment. Vaša spontanost biće magnet.

Strijelac

Venera i Mars borave u vašem znaku gotovo čitav mjesec, pa je vaša privlačnost na vrhuncu. Želite zabavu? Dobićete je. Želite romansu? Najvjerovatnije vas čeka iza ugla. Pozivi, "mečovanje" u sitne sate, iznenadni izlasci – sve vam ide u prilog. Kao vatreni znak, najviše ćete se povezati kad pustite stvari da teku bez plana.

Jarac

Krajem decembra, Venera i Mars ulaze u vaš znak i snažno aktiviraju romantične i seksualne impulse. Ako krenete da tražite sada, vrlo lako možete završiti sa savršenim partnerom za novogodišnji poljubac – ili čak nekim dovoljno posebnim da ga spomenete na prazničnoj večeri.

Jarčevi vole plan, ali ljubav će ovog puta biti bolja kad je pustite da se dogodi. Savet: recite "da" spontanim pozivima i idite na još koju zabavu.

Horoskop

Ljubav

