Njemačka traži dobrovoljce za eksperiment: Nude čak 23 hiljade evra za ovaj izazov

U Kelnu se traže hrabri pojedinci koji su spremni na izazov: 100 dana potpune izolacije u ime nauke, uz naknadu od 23.000 evra. Ipak, ne može se prijaviti baš svako.

Njemački centar za vazduhoplovstvo i svemir (DLR) traži šest dobrovoljaca koji će, u okviru studije "SOLIS100", provesti 100 dana zatvoreni u istraživačkom objektu.

Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i boravak u skučenom prostoru utiču na tijelo i psihu, kao pripremu za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekat se provodi u saradnji s Evropskom svemirskom agencijom, prenosi Feniks magazin.

Kao astronauti – ali bez svemira

Učesnici će živjeti poput astronauta: zatvoreni u prostor nalik svemirskoj stanici, uz 24-satni video-nadzor naučnika. Jedino spavaće kabine i toaleti neće biti pod nadzorom. Dnevni raspored uključuje timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova, slično onima u stvarnim svemirskim misijama.

Ko se može prijaviti?

Traže se osobe koje su što sličnije pravim astronautima, zbog čega su uslovi veoma strogi. Kandidati moraju biti:

- starosti između 25 i 55 godina

- fizički potpuno zdravi

- imati veoma dobro znanje engleskog jezika

- imati najmanje završen preddiplomski studij, po mogućnosti iz oblasti medicine, tehničkih ili srodnih nauka

- imati BMI između 18,5 i 30

- imati važeće zdravstveno osiguranje i potvrdu o nekažnjavanju

Cijeli program traje ukupno 126 dana: dvije sedmice priprema, 100 dana izolacije, sedmica oporavka te dvije naknadne ljekarske kontrole – nakon 30 dana i najkasnije nakon šest mjeseci.

Naučni cilj

Studija ima važan cilj: proučiti kako ekstremni uslovi utiču na ljudsku psihu, zdravlje i radnu sposobnost, kako bi buduće svemirske misije bile sigurnije i efikasnije.

Test bi trebao početi 6. aprila 2026. godine, a završiti 7. augusta 2026. godine. Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnoj veb stranici DLR-a.