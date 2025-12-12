Logo
Large banner

Njemačka traži dobrovoljce za eksperiment: Nude čak 23 hiljade evra za ovaj izazov

Izvor:

Feniks magazin

12.12.2025

18:11

Komentari:

0
Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов
Foto: Pixabay

U Kelnu se traže hrabri pojedinci koji su spremni na izazov: 100 dana potpune izolacije u ime nauke, uz naknadu od 23.000 evra. Ipak, ne može se prijaviti baš svako.

Njemački centar za vazduhoplovstvo i svemir (DLR) traži šest dobrovoljaca koji će, u okviru studije "SOLIS100", provesti 100 dana zatvoreni u istraživačkom objektu.

Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i boravak u skučenom prostoru utiču na tijelo i psihu, kao pripremu za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekat se provodi u saradnji s Evropskom svemirskom agencijom, prenosi Feniks magazin.

Тузла

Zanimljivosti

BiH se sprema za obaranje Ginisovog rekorda, evo i u čemu

Kao astronauti – ali bez svemira

Učesnici će živjeti poput astronauta: zatvoreni u prostor nalik svemirskoj stanici, uz 24-satni video-nadzor naučnika. Jedino spavaće kabine i toaleti neće biti pod nadzorom. Dnevni raspored uključuje timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova, slično onima u stvarnim svemirskim misijama.

Ko se može prijaviti?

Traže se osobe koje su što sličnije pravim astronautima, zbog čega su uslovi veoma strogi. Kandidati moraju biti:

- starosti između 25 i 55 godina

- fizički potpuno zdravi

- imati veoma dobro znanje engleskog jezika

- imati najmanje završen preddiplomski studij, po mogućnosti iz oblasti medicine, tehničkih ili srodnih nauka

- imati BMI između 18,5 i 30

- imati važeće zdravstveno osiguranje i potvrdu o nekažnjavanju

6706ab9185387 temu

Svijet

Kraj jeftine robe iz Kine: Stigle carine na sve male pakete

Cijeli program traje ukupno 126 dana: dvije sedmice priprema, 100 dana izolacije, sedmica oporavka te dvije naknadne ljekarske kontrole – nakon 30 dana i najkasnije nakon šest mjeseci.

Naučni cilj

Studija ima važan cilj: proučiti kako ekstremni uslovi utiču na ljudsku psihu, zdravlje i radnu sposobnost, kako bi buduće svemirske misije bile sigurnije i efikasnije.

Test bi trebao početi 6. aprila 2026. godine, a završiti 7. augusta 2026. godine. Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnoj veb stranici DLR-a.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

eksperiment

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Младић избоден у леђа на божићном сајму

Svijet

Mladić izboden u leđa na božićnom sajmu

13 h

0
Мерц: Одлука о кориштењу руске имовине до краја сљедеће седмице

Svijet

Merc: Odluka o korištenju ruske imovine do kraja sljedeće sedmice

1 d

0
Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

Svijet

Prevrnuo se kamion sa više od 5.000 kokošaka, "hvatali" ih po auto-putu

1 d

0
Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла

Ekonomija

Njemački gigant očekuje gubitak do 800 miliona evra: 11.000 radnika ostaje bez posla

2 d

0

Više iz rubrike

БиХ се спрема за обарање Гинисовог рекорда, ево и у чему

Zanimljivosti

BiH se sprema za obaranje Ginisovog rekorda, evo i u čemu

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka koja nikada ne zaboravljaju uvredu

3 h

0
Ништа није јео 382 дана, само је желио да смрша

Zanimljivosti

Ništa nije jeo 382 dana, samo je želio da smrša

7 h

0
Риба посна трпеза

Zanimljivosti

Da li je grijeh imati intimne odnose tokom posta

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

21

09

UŽIVO: Bitno, 12.12.2025.

21

05

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

21

04

Neka druga žena: Mozaik istina i laži

21

01

Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner