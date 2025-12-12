Logo
Tri horoskopska znaka koja nikada ne zaboravljaju uvredu

Izvor:

Indeks

12.12.2025

17:28

horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Neki ljudi lako opraštaju, prebole bol i nastavljaju dalje kao da se ništa nije dogodilo. A neki... ne. Oni ne zaboravljaju ton vašeg glasa, riječi ili gdje ste stajali kada ste ih povrijedili. Možda će vam oprostiti, ali nikada neće zaboraviti.

Ovi horoskopski znaci su poznati po svojim sjećanjima. Dubokim i dugim. Kada ih povrijedite, to ne nestaje samo zato što krećete dalje. Za njih je svaka uvreda rana koja može da zacijeli, ali nikada ne nestaje u potpunosti.

Škorpija

Ako postoji znak koji bukvalno ima „arhivu povređenih“, to je Škorpija. Njegovo pamćenje je nevjerovatno, i kada ga jednom emocionalno povrijedite, možete biti sigurni da to nikada neće zaboraviti.

Ауто базен француска

Svijet

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

Neće nužno tražiti osvetu, ali će povući crtu, emocionalno se zatvoriti i nikada vam više neće verovati istim intenzitetom. Škorpija ne zaboravlja, i to je čini opasno tihom kada je razočarate.

Rak

Rak djeluje emotivno, osjetljivo, i to je upravo ono što jeste. Ali upravo zato se osjeća najdublje povrijeđenim. Ako ste ih povrijedili riječima, hladnoćom ili izdali njihovo povjerenje, možete biti sigurni da će to dugo nositi u sebi. Možda vas i dalje vole, ali će u njima uvijek postojati sjećanje na trenutak kada ste ih slomili. I neće to zaboraviti, čak ni poslije godina.

Bik

Bikovi ne vjeruju lako, ali kada otvore svoje srce nekome, to je ozbiljno. Zato svaka bol dolazi kao šok. Oni ne zaboravljaju jer gubitak povjerenja za njih znači kraj stabilnosti. Čak i ako nastave kao da je sve u redu, nosiće tu jednu rečenicu, taj pogled, taj osjećaj da ih je neko prevario. I nikada više neće biti isti prema vama.

(indeks)

Tagovi:

Horoskop

zvijezde

