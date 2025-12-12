Ukinut pritvor "Panterima", izrečene mjere zabrane

Opštinski sud u Sarajevu donio je 12. decembra 2025. rješenje kojim se ukida pritvor osumnjičenim Ahmedu Džinoviću i Semiru Sultanoviću, u okviru predmeta poznatog pod nazivom “Kavez”, koji se odnosi na aktivnosti organizacije “Panteri”.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo prethodno je predložilo ukidanje pritvora i izricanje alternativnih mjera zabrane zbog zakonskog ograničenja trajanja pritvora u odnosu na krivična d‌jela za koja se osumnjičeni terete.

Prema rješenju suda, osumnjičenima su izrečene sljedeće mjere:

Zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja te zabrana približavanja i kontakta sa H.B., A.Č., J.H., A.H. i S.L., uz minimalnu udaljenost od 50 metara.

Zabrana napuštanja boravišta, pri čemu Sultanoviću nije dozvoljeno napuštanje Kantona Sarajevo, dok Džinoviću nije dozvoljeno napuštanje Unsko-sanskog kantona.

Mjere će nadzirati nadležni organi Ministarstva unutrašnjih poslova.

Podsjetimo, predmet “Kavez” pokrenut je nakon prijave muškarca sa Vratnika koji je tvrdio da je bio pretučen i ucjenjivan. Osumnjičeni se terete za niz krivičnih d‌jela, uključujući nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Tužilaštvo KS je u predmetu “Kavez” proširilo istragu, uključujući nova vještačenja i druge radnje dokazivanja, a akcija u sklopu predmeta provedena je u septembru 2025. godine.