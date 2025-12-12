Logo
Large banner

Ukinut pritvor "Panterima", izrečene mjere zabrane

Izvor:

vijesti.me

12.12.2025

17:19

Komentari:

0
Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

Opštinski sud u Sarajevu donio je 12. decembra 2025. rješenje kojim se ukida pritvor osumnjičenim Ahmedu Džinoviću i Semiru Sultanoviću, u okviru predmeta poznatog pod nazivom “Kavez”, koji se odnosi na aktivnosti organizacije “Panteri”.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo prethodno je predložilo ukidanje pritvora i izricanje alternativnih mjera zabrane zbog zakonskog ograničenja trajanja pritvora u odnosu na krivična d‌jela za koja se osumnjičeni terete.

пантери-18092025

Hronika

Pisali smo o Panterima kada su ih svi podržavali, a institucije ćutale

Prema rješenju suda, osumnjičenima su izrečene sljedeće mjere:

  • Zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja te zabrana približavanja i kontakta sa H.B., A.Č., J.H., A.H. i S.L., uz minimalnu udaljenost od 50 metara.
  • Zabrana napuštanja boravišta, pri čemu Sultanoviću nije dozvoljeno napuštanje Kantona Sarajevo, dok Džinoviću nije dozvoljeno napuštanje Unsko-sanskog kantona.

Mjere će nadzirati nadležni organi Ministarstva unutrašnjih poslova.

Podsjetimo, predmet “Kavez” pokrenut je nakon prijave muškarca sa Vratnika koji je tvrdio da je bio pretučen i ucjenjivan. Osumnjičeni se terete za niz krivičnih d‌jela, uključujući nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Предраг Поповић Поп

Scena

Bolna ispovijest Popa nakon što mu je preminula supruga: Najteže je reći djetetau da mu je majka umrla

Tužilaštvo KS je u predmetu “Kavez” proširilo istragu, uključujući nova vještačenja i druge radnje dokazivanja, a akcija u sklopu predmeta provedena je u septembru 2025. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Ahmed Džinović

Panteri

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Осумњичени чланови Удружења "Пантер" предати Тужилаштву КС

Hronika

Osumnjičeni članovi Udruženja "Panter" predati Tužilaštvu KS

2 mj

0
Група Пантер

Hronika

Trojici ”Pantera” predložen pritvor, ostalima zatražene mjere zabrane

2 mj

0
"Пантери" у акцијама д‌јеловали по налогу Џиновића, нису вид‌јели д‌јецу, имамо нецензурисане снимке

Hronika

"Panteri" u akcijama d‌jelovali po nalogu Džinovića, nisu vid‌jeli d‌jecu, imamo necenzurisane snimke

2 mj

0
Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

Hronika

Predloženo produženje pritvora za pripadnike organizacije "Panter"

2 mj

0

Više iz rubrike

У кући гдје се мушкарац разнио бомбом су и дјеца

Hronika

U kući gdje se muškarac raznio bombom su i djeca

7 h

0
Балијагић осуђен на још 14.5 година затвора због других кривичних дјела

Hronika

Balijagić osuđen na još 14.5 godina zatvora zbog drugih krivičnih djela

8 h

0
Прокоцкао паре па почео да лупа по касину

Hronika

Prokockao pare pa počeo da lupa po kasinu

8 h

0
Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

Hronika

Vozač bez dozvole pokosio ženu: Pobjegao sa mjesta nesreće, pa se na kraju sam javio policiji

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

21

09

UŽIVO: Bitno, 12.12.2025.

21

05

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

21

04

Neka druga žena: Mozaik istina i laži

21

01

Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner