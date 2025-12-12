Ukinut pritvor "Panterima", izrečene mjere zabrane

Izvor:
vijesti.me
12.12.2025
17:19
Komentari:0
Opštinski sud u Sarajevu donio je 12. decembra 2025. rješenje kojim se ukida pritvor osumnjičenim Ahmedu Džinoviću i Semiru Sultanoviću, u okviru predmeta poznatog pod nazivom “Kavez”, koji se odnosi na aktivnosti organizacije “Panteri”.
Tužilaštvo Kantona Sarajevo prethodno je predložilo ukidanje pritvora i izricanje alternativnih mjera zabrane zbog zakonskog ograničenja trajanja pritvora u odnosu na krivična djela za koja se osumnjičeni terete.
Hronika
Pisali smo o Panterima kada su ih svi podržavali, a institucije ćutale
Prema rješenju suda, osumnjičenima su izrečene sljedeće mjere:
Mjere će nadzirati nadležni organi Ministarstva unutrašnjih poslova.
Podsjetimo, predmet “Kavez” pokrenut je nakon prijave muškarca sa Vratnika koji je tvrdio da je bio pretučen i ucjenjivan. Osumnjičeni se terete za niz krivičnih djela, uključujući nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.
Scena
Bolna ispovijest Popa nakon što mu je preminula supruga: Najteže je reći djetetau da mu je majka umrla
Tužilaštvo KS je u predmetu “Kavez” proširilo istragu, uključujući nova vještačenja i druge radnje dokazivanja, a akcija u sklopu predmeta provedena je u septembru 2025. godine.
Hronika
2 mj0
Hronika
2 mj0
Hronika
2 mj0
Hronika
2 mj0
Hronika
7 h0
Hronika
8 h0
Hronika
8 h0
Hronika
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu