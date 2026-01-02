Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona tokom noći

U saopštenju se precizira da je 20 ukrajinskih dronova oboreno iznad Samarske oblasti, a po osam iznad Voronješke i Saratovske oblasti.

Ističe se da je sedam dronova oboreno iznad Moskovske oblasti, uključujući pet dronova koji su letjeli ka prestonici, prenijela je agencija RIA Novosti.

Navodi se i da je po šest ukrajinskih dronova oboreno iznad Rjazanjske i Rostovske oblasti, tri iznad Tulske, dva iznad Belgorodske i po jedan iznad Kurske, Kaluške, Penzenske i Tambovske oblasti.