Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona tokom noći

Izvor:
Tanjug
02.01.2026
08:53
Komentari:0
Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 64 ukrajinska drona tokom noći iznad 10 ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.
U saopštenju se precizira da je 20 ukrajinskih dronova oboreno iznad Samarske oblasti, a po osam iznad Voronješke i Saratovske oblasti.
Ističe se da je sedam dronova oboreno iznad Moskovske oblasti, uključujući pet dronova koji su letjeli ka prestonici, prenijela je agencija RIA Novosti.
Navodi se i da je po šest ukrajinskih dronova oboreno iznad Rjazanjske i Rostovske oblasti, tri iznad Tulske, dva iznad Belgorodske i po jedan iznad Kurske, Kaluške, Penzenske i Tambovske oblasti.
