Oglasio se organizator kojeg je Đogani optužio da je pobjegao sa parama: "U Hitnoj sam, bojim se da ću umrijeti"

Denseri Đole i Vesna Đogani otpjevali su samo jedna blok u novogodišnjoj noći na zakazanom nastupu u Njemačkoj, nakon čega se on oglasio i rekao da prestaju jer ih je organizator prevario za novac.

On je tada optužio organizatora Huseina Velagića da je pobjegao sa novcem, a sada se i on oglasio i iznio svoju stranu priče.

Husein Velagić tvrdi da je Đoletu i Vesni isplatio 11.000 evra, te ih je optužio za prijetnje.

- Ja sam Đoganijevima unaprijed dao 11.000 evra i ostalo je da im dam još 5.000 i rekao sam im da sačekaju za ostatak. Međutim meni je pozlilo, ja sam bolestan čovjek, imam sve papire i završio sam u hitnoj. Đogani mi je poslao strašne momke na kućna vrata koji su mi prijetili - rekao je on, pa nastavio da iznosi šokantne tvrdnje:

- Samo dragi Bog zna koliko sam ja pošten čovjek. Sve ide na sud. Prekidam saradnju sa Đoganijem. A i ostali su dobili svoje pare, Zoran Janković 1.500, Đoganijevoj sestri koja živi u Njemačkoj u blizini Bohuma dao sam 11.000 evra. Ja sam u Hitnoj i borim se za život i bojim se da ću da umrem - rekao je on, pa odgovorio na pitanje zbog čega je napustio svirku, prenosi Telegraf.

- Morao sam pobjeći jer su prijetili da će mi zapaliti automobil koji vrijedi 20.000 evra i ubili bi me. Od policije sam potražio zaštitu. Ako se ovako nastavi biće mrtvih glava - rekao je on,prenosi "Najportal".

Na pitanje ko mu je prijetio odgovorio je:

- Đogani i Slovenac.

Vesna: "Prevario je mnogo ljudi"

Podsjetimo, Vesna se oglasila za "Blic". Ona tvrdi da su prevareni za novac te da im je ovo velika lekcija.

- Upravo smo sletjeli i sada vidim da ima dosta komentara na snimku kod voditelja koji je vodio program. Samo je njemu dao sve pare, a sve ostale nas je zakinuo. Gazda sale koji je porijeklom iz Turske, je došao i rekao ja ću vama da prekinem muziku, jer me čovjek nije platio. Mi smo onda nakon toga sve isključili i rekli ljudima. Dosta ljudi se sada javlja i on je mnogo ljudi prevario, ali mnogo, a svi su ćutali i niko riječ jednu nije rekao. To stvarno nije fer - rekla je Vesna za "Blic" i dodala:

- Poslije sam se vratila i zbog ljudi sam pjevala još sat vremena i rekla sam neću da zbog jedne budale mi svi ispaštamo. Svima sretna Nova godina, a nama jedna ozbiljna lekcija za ovu. Bitno nam je nakon svega da su se ljudi veselili i da je bilo divno i malo je bez veze što se eto to stavlja u drugi plan - ispričala je folkerka.