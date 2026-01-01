Lepa Lukić dan pred doček Nove godine završila u Urgentnom centru

Pjevačica Lepa Lukić dan pred doček Nove godine završila je u Urgentnom centru. Ona je nakon pregleda puštena iz bolnice, a ubrzo se bila oglasila i otkrila kako se osjeća.

Ona je pričala o tome zbog čega je potražila pomoć ljekara.

''Imala sam herpes prije šest godina i sada se ponovo vratio. Dali su mi pravu terapiju i već danas mi je bolje'', rekla je Lepa sinoć i dodala:

''Evo me na nastupu u Rumi, zovu me da izađem, moram da prekinem. Hvala na interesovanju'', dodala je Lepa, koja se požalila da neće da je pokopaju kao skitnicu.

Inače, Lepa Lukić je nedavno govorila o porocima.

''Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac? Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gdje god mogu i kad mogu'', rekla je ona i dodala:

''Kad odem da se kockam to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me videte u kafani kako se opijam. To je misaona imenica'', rekla je poznata pjevačica, prenosi 24sedam.