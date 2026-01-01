Još jedan skandal za NG - Đogani prekinuo koncert: Organizator je pobjegao sa parama

Nova godina za estradnjake krenula je skandali. Na dočeku 2026. godine u Njemačkoj u Hagenu gdje je nastupala grupa Đogani desila se prevara. Organizator je, kako tvrde, pobegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare. Zbog toga su odlučili da prekinu nastup na samom dočeku 2026. godine.

"Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovdje i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pjevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovjek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom", rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

"Vi možete da sjedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promijenite raspoloženje, budite raspoloženi", rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.