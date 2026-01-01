Teška saobraćajna nesreća dogodila se u novogodišnjoj noći u Slavonskom Brodu, kada je nepoznati vozač automobilom udario petnaestogodišnju d‌jevojčicu, a potom pobjegao s mjesta nesreće. Nesreća se dogodila sinoć oko 21 sat u blizini raskrsnice Štamparove i Zrinske ulice. D‌jevojčica je s teškim povredama prevezena u bolnicu, prenosi SB Onlajn.

Nakon što je udario d‌jevojčicu, vozač se nije zaustavio da joj pruži pomoć, već je nastavio vožnju.

Društvo Jutros u Srpskoj izmjereno čak minus 11

Prema izjavama svjedoka, teško povrijeđena d‌jevojčica ostala je ležati na cesti u ozbiljnom stanju. Prvu pomoć pružio joj je doktor iz Slavonskog Broda koji se slučajno zatekao na mjestu nesreće.

Nedugo zatim stigla je ekipa hitne medicinske pomoći koja je d‌jevojčicu prevezla u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Težina njenih povreda zasad nije službeno potvrđena.

Scena Skandal organizatora: Nadica Ademov izašla na binu i odbila da pjeva

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu za vozačem i vozilom. Kako se doznaje, postoji velika vjerovatnoća da će počinitelj uskoro biti identifikovan, budući da se u tom dijelu grada nalazi veliki broj nadzornih kamera na privatnim i javnim objektima koje su, prema svemu sudeći, zabilježile događaj.