Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

Muškarac (34) koji je u ponedeljak uveče na školskom igralištu Osnovne škole "Julija Klovića" na zagrebačkoj Trešnjevci izazvao eksploziju, uhapšen je i danas je novčano kažnjen na Opštinskom sudu, saopštila je policija.

Zbog remećenja javnog reda i mira izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.500 evra, stoji, navodi se u saopštenju.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 34-godišnjak na igralištu aktivirao napravu sastavljenu od dva plastična kanistera ispunjena nepoznatom zapaljivom tečnošću, koje je zapalio pirotehničkim sredstvom.

Policija navodi da je zbog toga izbio veliki otvoreni plamen u obliku "pečurke" i od‌jeknula je izrazito glasna detonacija koja je uznemirila veći broj građana.

Ostali sportovi Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

U eksploziji nije bilo povređenih osoba, niti je došlo do oštećenja imovine, naveli su iz policije.