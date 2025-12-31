Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

Izvor:
B92
31.12.2025
18:16
Komentari:0
Muškarac (34) koji je u ponedeljak uveče na školskom igralištu Osnovne škole "Julija Klovića" na zagrebačkoj Trešnjevci izazvao eksploziju, uhapšen je i danas je novčano kažnjen na Opštinskom sudu, saopštila je policija.
Zbog remećenja javnog reda i mira izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.500 evra, stoji, navodi se u saopštenju.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 34-godišnjak na igralištu aktivirao napravu sastavljenu od dva plastična kanistera ispunjena nepoznatom zapaljivom tečnošću, koje je zapalio pirotehničkim sredstvom.
Trešnjevka live 29.12.2025 pic.twitter.com/QmXEVhtwL7— Daniel Mondekar (@daniel_mondekar) December 29, 2025
Policija navodi da je zbog toga izbio veliki otvoreni plamen u obliku "pečurke" i odjeknula je izrazito glasna detonacija koja je uznemirila veći broj građana.
U eksploziji nije bilo povređenih osoba, niti je došlo do oštećenja imovine, naveli su iz policije.
