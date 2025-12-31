U dvorištu škole pronađene granate iz Drugog svjetskog rata

U dvorištu Osnovne škole "Nikola Đurković" u Radanovićima kod Kotora prilikom građevinskih radova pronađena je velika količina mina i granata italijanske prizvodnje iz Drugog svjetskog rata.

Radovi na parkingu škole odmah su obustavljeni, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

"Izuzete su 124 minobacačke mine, 45 većih topovskih granata, 22 komada manjih topovskih granata, kao i 20 upaljača za minobacačke mine i manja količina municije", naveli su iz policije.

Eksplozivne materije pronašli su pripadnici Odsjeka za neeksplodirana ubojita sredstva Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore.

"Sva pronađena sredstva su italijanske proizvodnje i potiču iz perioda Drugog svjetskog rata", dodaje se u saopštenju.