Logo
Large banner

U dvorištu škole pronađene granate iz Drugog svjetskog rata

Izvor:

SRNA

31.12.2025

14:10

Komentari:

0
У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата
Foto: Srna

U dvorištu Osnovne škole "Nikola Đurković" u Radanovićima kod Kotora prilikom građevinskih radova pronađena je velika količina mina i granata italijanske prizvodnje iz Drugog svjetskog rata.

Radovi na parkingu škole odmah su obustavljeni, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

"Izuzete su 124 minobacačke mine, 45 većih topovskih granata, 22 komada manjih topovskih granata, kao i 20 upaljača za minobacačke mine i manja količina municije", naveli su iz policije.

zvezda fiorentina tanjug

Fudbal

Najgora Fiorentina u istoriji postojanja kluba

Eksplozivne materije pronašli su pripadnici Odsjeka za neeksplodirana ubojita sredstva Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore.

"Sva pronađena sredstva su italijanske proizvodnje i potiču iz perioda Drugog svjetskog rata", dodaje se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Škola

granata

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Region

Jakov Milatović: Pitanje srpskog jezika kao službenog legitimno - ja sam Crnogorac koji govori srpski

3 h

0
Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

Region

Snažna eksplozija u dvorištu škole: Uhapšen "bombaš" iz Zagreba

7 h

0
Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим

Region

Ovo je muškarac čije je tijelo pronađeno kod Budve: Porodica cijeli dan pokušavala stupiti u kontakt s njim

17 h

0
Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у друштво

Region

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u društvo

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

11

Sujevjerja koja se vezuju za početak godine: Ove stvari ne bi trebalo raditi 1. januara

14

54

Paljanski SNSD poručio Kojiću: Nikad se ne pljuje u tanjir iz kojeg se jelo

14

47

Ovo je bila najsmrtonosnija godina za novinare u istoriji

14

44

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

14

39

Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner