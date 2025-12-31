U dvorištu škole pronađene granate iz Drugog svjetskog rata

Izvor:
SRNA
31.12.2025
14:10
Komentari:0
U dvorištu Osnovne škole "Nikola Đurković" u Radanovićima kod Kotora prilikom građevinskih radova pronađena je velika količina mina i granata italijanske prizvodnje iz Drugog svjetskog rata.
Radovi na parkingu škole odmah su obustavljeni, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
"Izuzete su 124 minobacačke mine, 45 većih topovskih granata, 22 komada manjih topovskih granata, kao i 20 upaljača za minobacačke mine i manja količina municije", naveli su iz policije.
Fudbal
Najgora Fiorentina u istoriji postojanja kluba
Eksplozivne materije pronašli su pripadnici Odsjeka za neeksplodirana ubojita sredstva Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore.
"Sva pronađena sredstva su italijanske proizvodnje i potiču iz perioda Drugog svjetskog rata", dodaje se u saopštenju.
Region
3 h0
Region
7 h0
Region
17 h0
Region
19 h0
Najnovije
Najčitanije
15
11
14
54
14
47
14
44
14
39
Trenutno na programu