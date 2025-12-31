Jakov Milatović: Pitanje srpskog jezika kao službenog legitimno - ja sam Crnogorac koji govori srpski

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kaže da je pitanje uvođenja srpskog jezika kao službenog u Ustav Crne Gore legitimno i dodaje se i na ovom i na prethodnim popisima izjasnio kao Crnogorac koji govori srpskim jezikom.

"Pitanje uvođenja srpskog jezika kao službenog u Ustav Crne Gore jeste legitimno i ima svoje snažno uporište u rezultatima posljednjeg popisa, ali i svih prethodnih popisa. Nažalost, moj je utisak da se ovo pitanje periodično aktuelizuje kako bi određeni politički akteri prikrili nedostatak vidljivih rezultata", naveo je Milatović.

Postoje, kaže, i druga otvorena i nerešena pitanja u Crnoj Gori.

"Smatram da prvo treba da rješavamo ono što je važno i hitno. Ekonomija, plate, inflacija, državna preduzeća u kojima su samo drugi ljudi sa istim lošim praksama. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i konačne sudske presude. Nezavisne i snažne institucije, počevši od Ustavnog suda. Zdravstvo u kojem liste čekanja moraju biti kraće od vremena potrebnog za ulazak u EU", rekao je Milatović u novogodišnjem intervjuu podgoričkim Vijestima.

Na pitanje da li smatra da srpski jezik, koji, prema posljednjem popisu, govori najviše stanovnika Crne Gore, među kojima i on, treba da bude službeni, Milatović odgovara potvrdno.

"Ne krijem da sam se i na ovom i na prethodnim popisima izjasnio kao Crnogorac koji govori srpskim jezikom. Nisam jedan od onih koji izbjegavaju javno da govore o tome, niti jedan od onih koji mijenja ove kategorije u odnosu na vrijeme ili poziciju. Nisam siguran da razumijem razliku između službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi, ali svakako smatram da je legitiman stav da u Ustavu srpski jezik treba da ima isti status kao i crnogorski", naveo je Milatović.

Upitan i o aktuelizovanom pitanju obnove Njegoševe kapele na Lovćenu, Milatović kaže:

"Pitanje je složeno, pa mu treba pristupiti pažljivo i uz široki društveni konsenzus. Njegoševo djelo jednako pripada svima", kazao je on.

(sputnik srbija)