Broj 1411 do sada pozvan 75.315 puta

31.12.2025

11:45

Број 1411 до сада позван 75.315 пута
Foto: ATV

U okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 1411 je do sada pozvan 75.315 puta.

Od 2010. kada je na inicijativu tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika održano prvo donatorsko veče, Srpska, njeni građani i institucije ujedinjuju se u humanosti, sa ciljem da pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

16. donatorsko veče, koje je održano u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, ocijenjeno je kao izuzetno uspješno.

Prikupljeno je više sredstava nego što je potrebno za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

S ljubavlju hrabrim srcima

