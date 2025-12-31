Logo
Oprez! Gužve na većini graničnih prelaza

Izvor:

SRNA

31.12.2025

10:56

Опрез! Гужве на већини граничних прелаза
Foto: AMS RS

Pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Velika Kladuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Od 2. decembra granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

