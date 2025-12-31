Logo
Evo kada će biti održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske

Izvor:

ATV

31.12.2025

10:26

Ево када ће бити одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске
Foto: ATV

Ponovljeni prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica biće održani u nedjelju 8. februara 2026. godine, rečeno je danas na sjednici CIK-a.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima.

Избори-гласање

Republika Srpska

Oglasio se Sud BiH: Obrazložili što su odbijene žalbe SNSD-a i SDS-a

Podsjećamo, Sud BiH odbio je juče žalbu SNSD-a i SDS-a.

Prijevremeni izbori 2025

