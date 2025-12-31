Evo kada će biti održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske

Izvor:
31.12.2025
Ponovljeni prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica biće održani u nedjelju 8. februara 2026. godine, rečeno je danas na sjednici CIK-a.
Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima.
Oglasio se Sud BiH: Obrazložili što su odbijene žalbe SNSD-a i SDS-a
Podsjećamo, Sud BiH odbio je juče žalbu SNSD-a i SDS-a.
