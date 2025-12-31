Logo
Dodik: U 2026. na svakom koraku pokazivati podršku jednih drugima

31.12.2025

09:53

Komentari:

1
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je narodu Republike Srpske Novu godinu i izrazio uvjerenje da će godina koja dolazi biti godina mira, stabilnosti, dodatne ljubavi, okupljanja i neophodne podrške jednih drugima koja na svakom koraku mora da se pokaže.

"Dragi narode Republike Srpske, iza nas je teška godina, izazovna po mnogo čemu, ali glavna stvar je bila da očuvamo mir i stabilnost. Moram da kažem da smo u tome uspjeli - očuvali smo mir i stabilnost Republike Srpske, koja se ogleda u njenom ekonomskom, političkom, institucionalnom i svakom drugom obliku", naveo je Dodik u video-poruci objavljenoj na platformi "Iks".

Dodik je napomenuo da je Republika Srpska danas sasvim sigurno stabilna, što priznaju i oni koji je ne vole.

"Mi koji je volimo moramo da znamo da Republika Srpska ulazi u sljedeću godinu punu ljubavi i želje da ponovo nastavimo da čuvamo mir i stabilnost, da gradimo naše institucije i da osmatramo ono što se dešava oko nas na globalnom nivou, jer moramo da znamo da je godina koja dolazi možda jedna od najneizvjesnijih u savremenoj istoriji", ukazao je Dodik.

On je pojasnio da na globalnom nivou postoje tenzije koje mogu da izazovu globalne sukobe.

"Naša je uloga u tome je da vjerujemo da se to ipak neće desiti. Mi ovdje želimo da nastavimo sa izgradnjom naše ekonomije, da gradimo auto-puteve, naše bolnice, da gradimo hidro i termo elektrane, da obezbjeđujemo našu ekonomsku, energetsku i svaku drugu stabilnost. Vjerujem u to da možemo. Potrebno je još više okupljanja oko ideje koja se zove Republika Srpska, oko našeg naroda, prije svega srpskog, ali i drugih ljudi koji žive u Republici Srpskoj", istakao je Dodik.

On je rekao da je Nova godina vrijeme nade i novih početaka, te građanima poželio da je dočekaju srećni i zdravi, okruženi ljudima koje vole.

"Neka vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, solidarnošću i radošću. Neka vam je srećna Nova godina, neka živi Republika Srpska i svi vi meni živi i zdravi bili!", poručio je Dodik.

Milorad Dodik

SNSD

