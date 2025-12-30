Logo
Dodik: Sud BiH brutalno gazi izbornu volju birača u Srpskoj

Izvor:

SRNA

30.12.2025

21:47

Komentari:

7
Foto: ATV/Branko Jović

Odbijanjem žalbe SNSD-a na ponavljanje prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj, Sud BiH je otvoreno stao na stranu političkog nasilja nad Srpskom i brutalno pogazio demokratsku volju građana, izjavio je za Srnu lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Sud BiH je i ovim činom, po ko zna koji put potvrdio da je spreman da služi kao izvršilac političkih naloga muslimanskog Sarajeva, opozicije iz Republike Srpske i stranih mentora, koji ne mogu da prihvate činjenicu da narod u Republici Srpskoj uporno bira one koje oni ne mogu da kontrolišu - istakao je Dodik za Srnu i dodao da SNSD ništa drugo nije ni očekivao od ovakvog pravosuđa u BiH.

Lider SNSD-a je rekao da poništavanje izbora i njihovo nasilno ponavljanje nije pravni postupak, već klasični izborni puč.

- Kada rezultati ne odgovaraju opoziciji iz Republike Srpske, političkom Sarajevu i Kristijanu Šmitu tada se sudovi i CIK BiH koriste kao batina da se volja naroda izbriše i pokuša da se zamijeni za njih 'podobnim' ishodom - konstatovao je Dodik.

On je ukazao da ovo više nije pitanje SNSD-a, već pitanje opstanka demokratije i ustavnog poretka, jer ako sudovi mogu da poništavaju izbore po političkom nalogu, onda izbori u BiH faktički više nemaju smisla.

- Odluke kojima se određuju ko smije, a ko ne smije pobijediti na izborima neće slomiti Republiku Srpsku, već samo ubrzavaju političko razdvajanje i kraj iluzije, ako je još uopšte ima, o nepristrasnom pravosuđu na nivou BiH i nezavisnom CIK-u - zaključio je Dodik.

Komentari (7)
