Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

SRNA

30.12.2025

19:59

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je građanima Srpske Novu godinu sa željom da dolazeća godina bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka.

''Poštovani građani Srpske, srećna vam Nova 2026. godina. Neka vas, vaše porodice i sve vama drage ljude prati dobro zdravlje sreća i blagostanje'', istakla je Trišić Babić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Hapšenje Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske čestitala je i božićne praznike svima koji je proslavljaju Božić 7. januara, kao i predstojeći Dan Republike.

Ana Trišić Babić

Nova godina

građani

Republika Srpska

