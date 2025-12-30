Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je građanima Srpske Novu godinu sa željom da dolazeća godina bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka.

''Poštovani građani Srpske, srećna vam Nova 2026. godina. Neka vas, vaše porodice i sve vama drage ljude prati dobro zdravlje sreća i blagostanje'', istakla je Trišić Babić.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske čestitala je i božićne praznike svima koji je proslavljaju Božić 7. januara, kao i predstojeći Dan Republike.