Dodik: Zakon o radnom angažovanju pun nelogičnosti, biće vraćen na doradu

25.12.2025
19:58
Ana trišić Babić neće potpisati Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima i biće vraćen na ponovno razmatranje i doradu, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.
''Komšije su mi skrenule pažnju da je Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske pun nelogičnosti i suprotan našoj tradiciji. Zato sam razgovarao s Anom Trišić Babić, koja ovaj zakon neće potpisati i vratiće ga na ponovno razmatranje i doradu'', napisao je Dodik na Iksu.
Kako je naveo, razgovaraće s poslanicima SNSD-a i koalicionim partnerima "kako bi sve nelogičnosti bile otklonjene, razumijevajući da ni sada nisu imali lošu namjeru".
