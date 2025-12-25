Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Izvor:
Avaz
25.12.2025
22:07
U tuzlanskom naselju Irac večeras se desila saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđen pješak.
Iz Operativnog centra MUP-a TK rekli su da se nezgoda desila oko 20:10 časova i da je povrijeđen 14-godišnji pješak.
"Vozač se udaljio s lica mjesta. Uviđaj su uradili policijski službenici PU Tuzla, a povrijeđeno lice je prebačeno na UKC Tuzla. Utvrđuje se se stepen povreda", rekli su iz Operativnog centra za "Avaz".
Još uvijek traje potraga za vozačem.
