Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Izvor:

Avaz

25.12.2025

22:07

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ
Foto: ATV

U tuzlanskom naselju Irac večeras se desila saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđen pješak.

Iz Operativnog centra MUP-a TK rekli su da se nezgoda desila oko 20:10 časova i da je povrijeđen 14-godišnji pješak.

"Vozač se udaljio s lica mjesta. Uviđaj su uradili policijski službenici PU Tuzla, a povrijeđeno lice je prebačeno na UKC Tuzla. Utvrđuje se se stepen povreda", rekli su iz Operativnog centra za "Avaz".

Još uvijek traje potraga za vozačem.

