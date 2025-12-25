Logo
Large banner

Policajac ostao u čudu kada je vidio koga je zaustavio zbog brze vožnje

Izvor:

B92

25.12.2025

21:54

Komentari:

0
Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње
Foto: Youtube / Printscreen / Carscoops

Kao i svi ostali ovih dana, i Djeda Mraz je žurio zbog posljednjih priprema pred praznike. Ipak, izgleda da je u tome malo pretjerao, pa ga je zamjenik šerifa okruga Fulton u Ohaju zaustavio zbog prebrze vožnje.

Na snimku načinjenom sa kamere na uniformi, koji su objavile vlasti, vidi se da su gospodin i gospođa Mraz sanke i irvase ostavili kod kuće i krenuli na put kroz saveznu državu Ohajo u Fordu "EcoSport".

Zamjenik šerifa je bio više nego iznenađen kada je u zaustavljenom automobili vidio – Djeda Mraza.

Iznenađenjima tu nije bio kraj, jer je Djeda Mraz rekao policajcu da ima dozvolu za skriveno nošenje oružja.

Iako brzina na snimku nije jasno prikazana, navodno je vozio znatno iznad ograničenja od 55 milja na sat (89 km/h). On to nije poricao i izašao je iz krosovera kako bi predao vozačku dozvolu.

Na kraju se ispostavilo da su (prerušeni) supružnici krenuli na radno mjesto svoje kćerke kako bi širili "praznični duh".

Na sreću po Djeda Mraza, policajac je bio popustljiv i samo mu je rekao da ubuduće uspori, prenosi B92.

Gospođa Mraz je potom fotografisala ovaj neobičan susret, a zamjenik šerifa ih je zamolio da mu pošalju sliku mejlom. Sve se završilo vrlo prikladnim pozdravom – srećan Božić!

Podijeli:

Tagovi:

djed mraz

brza vožnja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Pokušavaju napraviti razdor među Srbima

1 h

1
Хантер Бајден "пере руке" од Украјине: "То је била грешка"

Svijet

Hanter Bajden "pere ruke" od Ukrajine: "To je bila greška"

2 h

0
Зеленски тјера народ да славе Божић по грегоријанском календару; Медински: Бог ће му судити

Svijet

Zelenski tjera narod da slave Božić po gregorijanskom kalendaru; Medinski: Bog će mu suditi

2 h

0
Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

Banja Luka

Usvojena odluka: Poskupljuje voda u Banjaluci

2 h

3

Više iz rubrike

Љекари у шоку, родило се "чудо од дјетета"

Zanimljivosti

Ljekari u šoku, rodilo se "čudo od djeteta"

3 h

0
Играч освојио џекпот од 1,8 милијарди долара

Zanimljivosti

Igrač osvojio džekpot od 1,8 milijardi dolara

3 h

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Zanimljivosti

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

6 h

0
Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

Zanimljivosti

Ne treba im vjerovati: Tri horoskopska znaka koja najviše lažu

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

22

43

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

22

40

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

22

26

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

22

07

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner