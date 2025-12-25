Policajac ostao u čudu kada je vidio koga je zaustavio zbog brze vožnje

Kao i svi ostali ovih dana, i Djeda Mraz je žurio zbog posljednjih priprema pred praznike. Ipak, izgleda da je u tome malo pretjerao, pa ga je zamjenik šerifa okruga Fulton u Ohaju zaustavio zbog prebrze vožnje.

Na snimku načinjenom sa kamere na uniformi, koji su objavile vlasti, vidi se da su gospodin i gospođa Mraz sanke i irvase ostavili kod kuće i krenuli na put kroz saveznu državu Ohajo u Fordu "EcoSport".

Zamjenik šerifa je bio više nego iznenađen kada je u zaustavljenom automobili vidio – Djeda Mraza.

Iznenađenjima tu nije bio kraj, jer je Djeda Mraz rekao policajcu da ima dozvolu za skriveno nošenje oružja.

Iako brzina na snimku nije jasno prikazana, navodno je vozio znatno iznad ograničenja od 55 milja na sat (89 km/h). On to nije poricao i izašao je iz krosovera kako bi predao vozačku dozvolu.

Na kraju se ispostavilo da su (prerušeni) supružnici krenuli na radno mjesto svoje kćerke kako bi širili "praznični duh".

Na sreću po Djeda Mraza, policajac je bio popustljiv i samo mu je rekao da ubuduće uspori, prenosi B92.

Gospođa Mraz je potom fotografisala ovaj neobičan susret, a zamjenik šerifa ih je zamolio da mu pošalju sliku mejlom. Sve se završilo vrlo prikladnim pozdravom – srećan Božić!