Ne treba im vjerovati: Tri horoskopska znaka koja najviše lažu

Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi skloniji su takvom ponašanju zbog svoje prilagodljivosti, impulsivnosti ili potrebe za kontrolom utiska.

Kod njih laž može biti sredstvo snalaženja u društvenim situacijama, a ne nužno svjesna manipulacija. Upravo se zato ovi znakovi često spominju kao oni koji najčešće ne govore kompletnu istinu.

1. Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po brzoj misli i još bržem jeziku, što ih često dovodi u iskušenje da prilagode istinu trenutku. Vole da ostave dobar utisak i izbjegnu neprijatne situacije, pa im preuveličavanje ili prećutkivanje detalja dolazi prirodno.

Kako lako mijenjaju perspektivu, mogu istu priču ispričati na nekoliko različitih načina.

Često ne doživljavaju svoje izjave kao laži, već kao fleksibilnu interpretaciju stvarnosti. Upravo ta razigranost u komunikaciji razlog je zašto im se često ne vjeruje u potpunosti.

2. Ribe

Pripadnici ovog znaka često lažu kako bi zaštitili sebe ili druge od neprijatnih emocija. Njihove neistine rijetko su agresivne, a češće proizilaze iz potrebe da izbjegnu sukob ili razočaranje.

Skloni su uljepšavanju stvarnosti i stvaranju verzije priče u kojoj se svi osjećaju bolje.

Ponekad ni sami nisu sigurni gd‌je završava istina, a gd‌je počinje mašta. Zbog toga ih okolina često doživljava kao neiskrene, iako im namjera nije loša.

3. Škorpija

Ljudi rođeni u ovom znaku rijetko otkrivaju sve karte i pažljivo biraju šta će reći, a šta zadržati za sebe. Laž im često služi kao alat kontrole i zaštite privatnosti. Ne vole da pokazuju slabosti, pa će radije prećutati ili iskriviti činjenice nego se osjećati ranjivo. Vrlo su uvjerljivi u onome što govore, zbog čega ih je teško pročitati.

Upravo ta tajnovitost daje im reputaciju znakova kojima se ne vjeruje lako, prenosi Superžena.