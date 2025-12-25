Logo
Muškarac panično pobjegao kroz prozor: Izgleda da je muž stigao kući

Kurir

25.12.2025

10:52

Foto: Printscreen/TikTok/nailsbybethmath

Snimak koji se poslednjih dana širi društvenim mrežama istovremeno je nasmijao, ali i šokirao veliki broj korisnika. Na videu se vidi muškarac koji u očiglednoj panici iskače kroz prozor tuđeg stana i pokušava da pobjegne što dalje i što brže.

Cijelu scenu snimio je komšija iz susjedne zgrade, koji je uz objavljeni video kratko prokomentarisao: "Mislim da se komšinicin muž upravo vratio kući… Neko je upravo pobjegao kroz prozor njene spavaće sobe. Nije to bio baš prijatan bijeg. Šta misliš, od koga je bježao?“

Bjekstvo koje se loše završilo

Nakon dramatičnog skoka kroz prozor, muškarac nastavlja bjekstvo preko krova susedne, niže zgrade. Međutim, njegova improvizovana avantura ubrzo se završava neslavno - zapinje za oluk i pada pravo u dvorište ispod.

Полиција ФБиХ

Hronika

Akcija MUP-a u ovom dijelu BiH: Pronađeno 14 kilograma droge

Snimak se u tom trenutku prekida, pa nije poznato da li je prilikom pada zadobio povrede.

Reakcije korisnika: briga i humor

Video je za kratko vrijeme prikupio na hiljade pregleda i komentara. Dok su se neki korisnici zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje, drugi su situaciju iskoristili za šalu i duhovite opaske. Među komentarima su se mogli pročitati i sledeći: "Nadam se da se vožnja isplatila", "Karma djeluje na misteriozne načine", "Dajem mu osmicu za umjetnički utisak", "Trči kao dete", "Parkur!", "Nadam se da je vrijedela", "Ovo će ga boljeti svako jutro do kraja života", prenosi Kurir.

@nailsbybethmath Stepping into Christmas #fyp #merthyrtydfil #viral ♬ original sound - NAILSbyB

