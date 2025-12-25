Kome su zvijezde naklonjene danas?

Ovan

Dan zahtijeva prilagođavanje tuđem tempu, a forsiranje rezultata danas donosi slabije ishode. Moguća je kratka napetost zbog različitih očekivanja u vezama, dok slobodni ulaze u obećavajuću, ali još nekonkretnu komunikaciju. Osjećate se dobro, samo pripazite da ne pojačate nervozu.

Bik

Fokusirajte se na praktične zadatke i završavanje započetog, jer dan nije povoljan za uvođenje novih planova. Zauzeti žele mirniju atmosferu i konkretne znake pažnje, a slobodni osjećaju privlačnost prema nekome iz radnog okruženja. Vaše zdravlje je stabilno.

Blizanci

Komunikacija je podložna nesporazumima pa je važno biti precizan u dogovorima. Zauzeti će razgovarati o starim temama, a slobodni su u dilemi o nastavku zanimljivog, ali nejasnog kontakta. Osjećate mentalni umor i potrebne su vam češće kraće pauze.

Rak

Pred vama je povećana odgovornost koja traži profesionalnu reakciju, bez miješanja ličnih utisaka u poslovne odluke. Važno je da se u vezama ne povlačite u tišinu, dok slobodni razmišljaju o prošlosti bez realnog povoda za akciju. Fizički ste dobro, ali vam treba emotivno rasterećenje.

Lav

Budite dosljedni i strpljivi, jer dan nije za isticanje, već za odgovoran pristup. Partner očekuje više razumijevanja, a slobodni bi mogli dobiti pažnju od nekoga koga moraju prihvatiti onakvog kakav jeste. Osjećate umor usljed nagomilane napetosti.

Djevica

Pred vama je praktičan i radno orijentisan dan pa ćete biti efikasni ako se držite plana i izbjegavate rasprave. U odnosima je važno ne tražiti savršenu reakciju, a slobodni mogu primijetiti nekoga kroz svakodnevne obaveze. Vaše zdravlje je stabilno i bez većih problema.

Vaga

Pokušajte pronaći balans između obaveza i odnosa s drugima, jer ćete lako izgubiti fokus ako pokušate svima ugoditi. Zauzeti moraju otvoreno razgovarati o svojim željama sa partnerom, dok su slobodni neodlučni oko emotivnog uključivanja u priču s novom simpatijom. Osjećate se dobro.

Škorpija

Pred vama je intenzivan radni dan u kojem je važno ne reagovati impulsivno i zadržati neke informacije za sebe. U odnosima je bitno da smanjite kontrolu i posesivnost, a slobodni osjećaju istovremenu privlačnost i kočenje prema jednoj osobi. Potreban vam je kvalitetan odmor.

Strijelac

Moguća su kašnjenja i promjene plana, stoga ostanite fleksibilni i ne insistirajte na svom rješenju. Zauzetima prija opušten razgovor bez velikih očekivanja, a slobodni započinju finu komunikaciju koja se razvija lagano. Dobro ste, samo zadržite umjerenost u svemu.

Jarac

Obaveze su u prvom planu i zahtijevaju ozbiljan pristup te istrajnost bez potrebe za priznanjima. Partner može željeti više topline i razumijevanja, a slobodni su fokusirani na sopstvene ciljeve bez prevelikog emotivnog angažmana. Zdravstvena situacija je stabilna.

Vodolija

Razmišljate o dugoročnim planovima i finansijskim potezima, ali je važno da ne donosite odluke na osnovu trenutnog raspoloženja. U odnosima vam prija prostor i iskrena razmjena mišljenja, a slobodni započinju zanimljiv i opušten razgovor bez pritiska. Dobro ste i puni energije.

Ribe

Intuicija vam pomaže da prepoznate greške, ali je važno da ne preuzimate tuđe obaveze iz saosjećanja. U odnosima je naglašena potreba za razumijevanjem i nježnošću, dok slobodni osjećaju emotivnu povezanost bez brzih odluka. Prijaće vam mir i kraći predah.